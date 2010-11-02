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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 569570571572

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 08:37

  iamdimon написав:Спасибо! А возможности самого ИБ, наполнение его, так сказать, - одинаковое для всех пакетов?

До 25.06 есть ограничения по полному доступу в ИБ (совершение переводов, в т.ч. СЕП) в зарплатных пакетах ниже Оптимального, в частных картах Оптимальный и Активный полный доступ. Плюс с 25.06 - полный доступ в ИБ владельцев всех карт обещают.

А зайти в банк - только пакет какой-то открывать с условно-бесплатным обслуживанием? Нет непакетной бесплатной карты?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:58

  maxim2014 написав:la9 если выше 28к - будут звонить и спрашивать куда и зачем
Ну куди - вони і так бачать, навіщо - не питають. Лише уточнюють, чи дійсно це Ви здійснюєте платіж. Перевірено на власному досвіді.
С точки зору безпеки, як на мне, це добре, ніж велика сума зникне з рахунку в невідомому напрямку.
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 14:55

  la9 написав:
  iamdimon написав:Спасибо! А возможности самого ИБ, наполнение его, так сказать, - одинаковое для всех пакетов?

До 25.06 есть ограничения по полному доступу в ИБ (совершение переводов, в т.ч. СЕП) в зарплатных пакетах ниже Оптимального, в частных картах Оптимальный и Активный полный доступ. Плюс с 25.06 - полный доступ в ИБ владельцев всех карт обещают.

А зайти в банк - только пакет какой-то открывать с условно-бесплатным обслуживанием? Нет непакетной бесплатной карты?

Для частных клиентов в гривне есть 3 пакета - Оптимальный, Активный и Премиальный, поэтому бесплатно получится только если по Активному и Премиальному выполнять критерии.
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 15:39

  iamdimon написав:
  la9 написав:
  iamdimon написав:До 25.06 СЕП на любую сумму бесплатный, с 25.06 - 1 платеж по СЕПу на любую сумму - 2 грн.

А по СЭПам, которые инициируются через ИБ - нет комиссии самого продукта (2620, 2625), например согласно п. 1.1 https://www.aval.ua/f/1/personal/all_se ... .06.18.pdf - в 1%? Или что касается ИБ - все сеп 0/2 грн независимо с какого счета слать?

C 2620 в ИБ не заплатите, только с 2625, если не с кредитной карты то 2 грн. платеж

А не знаете - может, с 25.06, в новом ИБ можно будет сэп и с 2620 платить?
la9
 
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