iamdimon написав:Спасибо! А возможности самого ИБ, наполнение его, так сказать, - одинаковое для всех пакетов?
До 25.06 есть ограничения по полному доступу в ИБ (совершение переводов, в т.ч. СЕП) в зарплатных пакетах ниже Оптимального, в частных картах Оптимальный и Активный полный доступ. Плюс с 25.06 - полный доступ в ИБ владельцев всех карт обещают.
А зайти в банк - только пакет какой-то открывать с условно-бесплатным обслуживанием? Нет непакетной бесплатной карты?
maxim2014 написав:la9 если выше 28к - будут звонить и спрашивать куда и зачем
Ну куди - вони і так бачать, навіщо - не питають. Лише уточнюють, чи дійсно це Ви здійснюєте платіж. Перевірено на власному досвіді. С точки зору безпеки, як на мне, це добре, ніж велика сума зникне з рахунку в невідомому напрямку.
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iamdimon написав:Спасибо! А возможности самого ИБ, наполнение его, так сказать, - одинаковое для всех пакетов?
До 25.06 есть ограничения по полному доступу в ИБ (совершение переводов, в т.ч. СЕП) в зарплатных пакетах ниже Оптимального, в частных картах Оптимальный и Активный полный доступ. Плюс с 25.06 - полный доступ в ИБ владельцев всех карт обещают.
А зайти в банк - только пакет какой-то открывать с условно-бесплатным обслуживанием? Нет непакетной бесплатной карты?
Для частных клиентов в гривне есть 3 пакета - Оптимальный, Активный и Премиальный, поэтому бесплатно получится только если по Активному и Премиальному выполнять критерии.
Добрый день! Сегодня с какого-то перепугу с дебетной карты Fishka (пакет Активный) провелось 2 транзакции при том, что отстаток на счету составлял меньше 1 грн. Никогда такого не было. Раньше писало: недостаточно денег на счету или что-то типа того. Теперь карта может уходить в минус?