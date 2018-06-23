RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 570571572573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 04:48

IMPRINTER

у меня было две голды по Активному. Они автоматом перешли в Прем. 3.0. Стало 5 карт в Премиуме. Активный перестал существовать вообще.Но заход по п2п на голды остался безкомисса.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2296
З нами з: 04.02.12
Подякував: 180 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 570571572573
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5719, 5720, 5721
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
57205 7351854
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 чер, 2018 17:34
ol_zy
БМ БАНК 1 ... 499, 500, 501
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
5008 805372
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 чер, 2018 07:16
lincoln2
Идея Банк 1 ... 1514, 1515, 1516
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15153 2155273
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 чер, 2018 21:06
wig

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.