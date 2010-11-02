IMPRINTER
у меня было две голды по Активному. Они автоматом перешли в Прем. 3.0. Стало 5 карт в Премиуме. Активный перестал существовать вообще.Но заход по п2п на голды остался безкомисса.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 04:48
IMPRINTER
у меня было две голды по Активному. Они автоматом перешли в Прем. 3.0. Стало 5 карт в Премиуме. Активный перестал существовать вообще.Но заход по п2п на голды остался безкомисса.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Пон 25 чер, 2018 22:54
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: Вів 26 чер, 2018 07:39
Не вникал, списаны или заблочены - пришло сообщение, что проведена операция и остаток отрицательный. Был неприятно удивлен самим фактом того, что карта ушла в минус. Операция была связана с ежемесячной оплатой в сети за iTunes или что-то в этом роде (ребенок привязал мою карту к своему аккаунту). В инфоцентр не звонил - просто закинул на карту необходимую сумму.
Карта дебетная, кредитный лимит не устанавливался...
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:15
Re: Райффайзен Банк Аваль
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