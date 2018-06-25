Додано: Пон 25 чер, 2018 04:48

IMPRINTER



у меня было две голды по Активному. Они автоматом перешли в Прем. 3.0. Стало 5 карт в Премиуме. Активный перестал существовать вообще.Но заход по п2п на голды остался безкомисса.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»