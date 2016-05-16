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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 570571572573

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 04:48

IMPRINTER

у меня было две голды по Активному. Они автоматом перешли в Прем. 3.0. Стало 5 карт в Премиуме. Активный перестал существовать вообще.Но заход по п2п на голды остался безкомисса.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлень: 2296
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 22:54

Re: Райффайзен Банк Аваль

http://prntscr.com/jz9rsn
vitaliy1111
 
Повідомлень: 157
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 07:39

  i_ivanov_80 написав:Слишком мало информации, чтобы что-то сказать. Они списаны или заблокированы? Какого типа операции? В информационный центр позвонить не пробовали?


Не вникал, списаны или заблочены - пришло сообщение, что проведена операция и остаток отрицательный. Был неприятно удивлен самим фактом того, что карта ушла в минус. Операция была связана с ежемесячной оплатой в сети за iTunes или что-то в этом роде (ребенок привязал мою карту к своему аккаунту). В инфоцентр не звонил - просто закинул на карту необходимую сумму.
Карта дебетная, кредитный лимит не устанавливался...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:15

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Anadonta написав:Не вникал, ...

А зря -- читаем про "рекуррентные платежи" -- там много нового и интересного...
И да, та "шутка" от банков -- "не разглашайте данные своей карты вот вообще никому" -- это таки не шутка.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:36

_hunter

Спасибо за ликбез - понятие рекуррентных платежей для меня новинка - ознакомился.
Необычность ситуации в том, что карта привязана уже давно, но раньше при попытке оплаты и недостатке средств всегда приходило сообщение "перевищено ліміт або не вистачає коштів". А тут вдруг - бац - и "коштів вистачило", при этом карта ушла в минус...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:06

  Anadonta написав:Необычность ситуации в том, что карта привязана уже давно, но раньше при попытке оплаты и недостатке средств всегда приходило сообщение "перевищено ліміт або не вистачає коштів". А тут вдруг - бац - и "коштів вистачило", при этом карта ушла в минус...

А в чем именно "необычность"? То, что описанно выше -- на "общечеловеческом" звучит примерно так: я всегда на работе оставляю кошелек на рабочем столе и сумма всегда не менялась. А тут вдруг -- бац -- и нет кошелька...
_hunter
 
Повідомлень: 776
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