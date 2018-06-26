IMPRINTER
у меня было две голды по Активному. Они автоматом перешли в Прем. 3.0. Стало 5 карт в Премиуме. Активный перестал существовать вообще.Но заход по п2п на голды остался безкомисса.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 04:48
IMPRINTER
у меня было две голды по Активному. Они автоматом перешли в Прем. 3.0. Стало 5 карт в Премиуме. Активный перестал существовать вообще.Но заход по п2п на голды остался безкомисса.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Пон 25 чер, 2018 22:54
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: Вів 26 чер, 2018 07:39
Не вникал, списаны или заблочены - пришло сообщение, что проведена операция и остаток отрицательный. Был неприятно удивлен самим фактом того, что карта ушла в минус. Операция была связана с ежемесячной оплатой в сети за iTunes или что-то в этом роде (ребенок привязал мою карту к своему аккаунту). В инфоцентр не звонил - просто закинул на карту необходимую сумму.
Карта дебетная, кредитный лимит не устанавливался...
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:15
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:36
_hunter
Спасибо за ликбез - понятие рекуррентных платежей для меня новинка - ознакомился.
Необычность ситуации в том, что карта привязана уже давно, но раньше при попытке оплаты и недостатке средств всегда приходило сообщение "перевищено ліміт або не вистачає коштів". А тут вдруг - бац - и "коштів вистачило", при этом карта ушла в минус...
Додано: Вів 26 чер, 2018 15:06
А в чем именно "необычность"? То, что описанно выше -- на "общечеловеческом" звучит примерно так: я всегда на работе оставляю кошелек на рабочем столе и сумма всегда не менялась. А тут вдруг -- бац -- и нет кошелька...
Додано: Вів 26 чер, 2018 19:02
в этот раз было списание без авторизации.
поэтому небыло ни смс и было все равно есть или нет у вас на счету деньги.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 00:16
это что ж теперь комиссия н апереводы 3м лицам по реквизитам?
есть еще чтото для онлайн оплаты комуналки без комиссии, и чтоб карту другого банка не заводить?
Додано: Сер 27 чер, 2018 06:59
Ваащето в Портмоне оплата коммуналки с карт Аваля нашару. Ток вот не знаю как долго эта аХция продлится.
... делайте хоть что-нибудь!
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