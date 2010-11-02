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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 10:13
curiousobro
мне хочется платить без комиссии онлайн. ее ж раньше не было.
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eltima_guru
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:14
curiousobro написав: eltima_guru написав:
это что ж теперь комиссия на переводы 3м лицам по реквизитам?
есть еще чтото для онлайн оплаты комуналки без комиссии, и чтоб карту другого банка не заводить?
2 грн это проблема?
Серьезно?
Ну 10..15 переводов в мес у меня были, теперь може 2..3 если уж сильно приспичит и сделаю, да и остатки на Универ-м раза в 3 уже снизил, смысла то хранить тут подушку под кассовый разрыв уже нет
Кажись, кто-то ж из членов правления Вали и говорил, шо никада их ИБ платным не будет, т.к. это ж дорогой клиент все сам корпит-крапает. Не?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:39
eltima_guru написав:curiousobro
мне хочется платить без комиссии онлайн. ее ж раньше не было.
А мне хочется долар продавать по 26, а покупать по 5.
Но от моих хотелок объективно ничего же не изменится. Банк изменил тарификацию, примите это. Или смотрите в сторону КоКо или Аллы.
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curiousobro
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Додано: Сер 27 чер, 2018 10:41
clientage написав: curiousobro написав: eltima_guru написав:
это что ж теперь комиссия на переводы 3м лицам по реквизитам?
есть еще чтото для онлайн оплаты комуналки без комиссии, и чтоб карту другого банка не заводить?
2 грн это проблема?
Серьезно?
Ну 10..15 переводов в мес у меня были, теперь може 2..3 если уж сильно приспичит и сделаю, да и остатки на Универ-м раза в 3 уже снизил, смысла то хранить тут подушку под кассовый разрыв уже нет
Кажись, кто-то ж из членов правления Вали и говорил, шо никада их ИБ платным не будет, т.к. это ж дорогой клиент все сам корпит-крапает. Не?
Ну у вас
и запасных вариантов всегда море
Будет КоКо или Алла.
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curiousobro
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:38
curiousobro написав:
Будет...
не палите нычки
Я вааще советую Ощад, там шаровой СЭП-хиперлуп
Востаннє редагувалось clientage
в Сер 27 чер, 2018 11:56, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:38
clientage написав:
да и остатки на Универ-м раза в 3 уже снизил, смысла то хранить тут подушку под кассовый разрыв уже нет
Между своими переводы бесплатны же.
Или Вы о чем-то другом?
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justit
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:42
justit написав: clientage написав:
да и остатки на Универ-м раза в 3 уже снизил, смысла то хранить тут подушку под кассовый разрыв уже нет
Между своими переводы бесплатны же.
Или Вы о чем-то другом?
Они о платном СЕПе 2 грн. за платеж
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iamdimon
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Додано: Сер 27 чер, 2018 11:51
justit написав: clientage написав:
да и остатки на Универ-м раза в 3 уже снизил, смысла то хранить тут подушку под кассовый разрыв уже нет
Между своими переводы бесплатны же.
Или Вы о чем-то другом?
Просто Валя отличалась быстрой отправкой СЭПа и мне удобно было утречком перед работой раскидать пополняхи по 3..4 банкам, а в течение 2..3 сл. дн. саккумулировать на Универ-м самого надёжного банка все свои приплоды
... делайте хоть что-нибудь!
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