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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 572573574575>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:13

curiousobro
мне хочется платить без комиссии онлайн. ее ж раньше не было.
eltima_guru
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:14

  curiousobro написав:
  eltima_guru написав:это что ж теперь комиссия на переводы 3м лицам по реквизитам?
есть еще чтото для онлайн оплаты комуналки без комиссии, и чтоб карту другого банка не заводить?

2 грн это проблема?
Серьезно?

Ну 10..15 переводов в мес у меня были, теперь може 2..3 если уж сильно приспичит и сделаю, да и остатки на Универ-м раза в 3 уже снизил, смысла то хранить тут подушку под кассовый разрыв уже нет :)

Кажись, кто-то ж из членов правления Вали и говорил, шо никада их ИБ платным не будет, т.к. это ж дорогой клиент все сам корпит-крапает. Не? :lol: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:39

  eltima_guru написав:curiousobro
мне хочется платить без комиссии онлайн. ее ж раньше не было.

А мне хочется долар продавать по 26, а покупать по 5.
Но от моих хотелок объективно ничего же не изменится. Банк изменил тарификацию, примите это. Или смотрите в сторону КоКо или Аллы.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 10:41

  clientage написав:
  curiousobro написав:
  eltima_guru написав:это что ж теперь комиссия на переводы 3м лицам по реквизитам?
есть еще чтото для онлайн оплаты комуналки без комиссии, и чтоб карту другого банка не заводить?

2 грн это проблема?
Серьезно?

Ну 10..15 переводов в мес у меня были, теперь може 2..3 если уж сильно приспичит и сделаю, да и остатки на Универ-м раза в 3 уже снизил, смысла то хранить тут подушку под кассовый разрыв уже нет :)

Кажись, кто-то ж из членов правления Вали и говорил, шо никада их ИБ платным не будет, т.к. это ж дорогой клиент все сам корпит-крапает. Не? :lol: :wink:

Ну у вас и запасных вариантов всегда море :)
Будет КоКо или Алла.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:38

Re: Райффайзен Банк Аваль

  curiousobro написав:Будет...

не палите нычки :)
Я вааще советую Ощад, там шаровой СЭП-хиперлуп :) :)
Востаннє редагувалось clientage в Сер 27 чер, 2018 11:56, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:38

  clientage написав:да и остатки на Универ-м раза в 3 уже снизил, смысла то хранить тут подушку под кассовый разрыв уже нет :)


Между своими переводы бесплатны же.
Или Вы о чем-то другом?
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:42

  justit написав:
  clientage написав:да и остатки на Универ-м раза в 3 уже снизил, смысла то хранить тут подушку под кассовый разрыв уже нет :)


Между своими переводы бесплатны же.
Или Вы о чем-то другом?

Они о платном СЕПе 2 грн. за платеж
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:51

  justit написав:
  clientage написав:да и остатки на Универ-м раза в 3 уже снизил, смысла то хранить тут подушку под кассовый разрыв уже нет :)


Между своими переводы бесплатны же.
Или Вы о чем-то другом?

Просто Валя отличалась быстрой отправкой СЭПа и мне удобно было утречком перед работой раскидать пополняхи по 3..4 банкам, а в течение 2..3 сл. дн. саккумулировать на Универ-м самого надёжного банка все свои приплоды :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:17

Re: Райффайзен Банк Аваль

ЗП на вале.
чтобы не платить ап, перевелся давно на оптим+
После перехода на карты с КБ от других банков, перестал выполнять по 10 транзакций в посах, слал сэпы. Теперь и их сделали платными. При оставшейся ап 36 грн. Жесть

До конца года буду родителям телефоны пополнять без комиссии, чтобы не платить ап
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:59

У фарсика быстрый шаровой СЭП
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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