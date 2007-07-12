|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 18:04
Re: Райффайзен Банк Аваль
Я пользую Коко, всё нравится)
Додано: Сер 27 чер, 2018 18:07
А зарплату на основании
Или так сложно сделать то, что прописано в ст.24 этого закона?
"За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця"
Нужно всего лишь написать заяву, и вуаля - ваша зарплата в любом другом банке. А в этой дыре закрываете все пакеты, как это сделал я, и гудбай.
Промо-код к программе "Бонус к депозиту от МинФина" на +50 грн. - 1XTA8AG
Додано: Сер 27 чер, 2018 18:13
deneg net
Вы серьёзно? И сразу заиметь себе врага в лице бухгалтерии, а также получать денежку явно не в первую очередь? Оно того не стоит...
Мне не тяжело два раза в месяц сделать бесплатный p2p-перевод на Альфу со своего зарплатного банка (ИДБ). В котором только плачу 5 грн. за СМС ежемесячно.
Додано: Сер 27 чер, 2018 18:21
Вы на улицу не выходите, потому что стукнут по башке, а потом придётся вызывать полицию. Это ж сразу надо будет нажить врага в лице бандитов, а также получать потом по лицу в первую очередь. Оно того не стоит, лучше дома сидеть
Я просто в шоке от наших зашуганных людей.
Да буху похер куда зарплату перечислять. А если будут нарушены сроки выплаты зарплаты, то у буха будут проблемы при проверке инспекцией труда.
Правда кому я это пишу.
Нужно молчать, и не дай Бог что-то сделать по-закону. Нам не в Европу надо, а в ...опу
Промо-код к программе "Бонус к депозиту от МинФина" на +50 грн. - 1XTA8AG
Додано: Сер 27 чер, 2018 18:26
deneg net
Вы не в теме. Каждый день по работе общаюсь с бухгалтерией. И если я их наклоню (могу, легко) - тогда и они меня наклонят в других вопросах, которые в их компетенции. И от которых зависит моя работа. И вспомнят каждую мою ошибку, а они бывают конечно же...
Мне это совершенно не выгодно. А вы качайте права, никто же не запрещает. Мне вот ехать надо, а вам шашечки - вот и вся разница.
Чушь - ей больше работы на ровном месте.
Додано: Сер 27 чер, 2018 18:53
Re: Райффайзен Банк Аваль
Аналогично, работаю в Фин дирекции, сижу в одном кабинете с бухгалтерами.
Сегодня как узнал о изменениях-зашёл, спросил. Сказали, что вся компания в авале и других проектов нет. Воевать и писать заявления, угрожая -не буду, проще перейти на пакет оптимальный за 11 грн, что и сделаю в конце года, как пополнение телефона станет платным
|