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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 572573574575

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:04

Re: Райффайзен Банк Аваль

Я пользую Коко, всё нравится)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:07

  Alex_ki написав:ЗП на вале.
чтобы не платить ап, перевелся давно на оптим+
После перехода на карты с КБ от других банков, перестал выполнять по 10 транзакций в посах, слал сэпы. Теперь и их сделали платными. При оставшейся ап 36 грн. Жесть

До конца года буду родителям телефоны пополнять без комиссии, чтобы не платить ап


А зарплату на основании "ЗАКОН УКРАЇНИ Про оплату праці" превести в нормальный банк разве нельзя?
Или так сложно сделать то, что прописано в ст.24 этого закона?
"За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця"
Нужно всего лишь написать заяву, и вуаля - ваша зарплата в любом другом банке. А в этой дыре закрываете все пакеты, как это сделал я, и гудбай.
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deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:13

deneg net
Вы серьёзно? И сразу заиметь себе врага в лице бухгалтерии, а также получать денежку явно не в первую очередь? Оно того не стоит...

Мне не тяжело два раза в месяц сделать бесплатный p2p-перевод на Альфу со своего зарплатного банка (ИДБ). В котором только плачу 5 грн. за СМС ежемесячно.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:21

  Vorlon написав:deneg net
Вы серьёзно? И сразу заиметь себе врага в лице бухгалтерии, а также получать денежку явно не в первую очередь? Оно того не стоит...

Мне не тяжело два раза в месяц сделать бесплатный p2p-перевод на Альфу со своего зарплатного банка.

Вы на улицу не выходите, потому что стукнут по башке, а потом придётся вызывать полицию. Это ж сразу надо будет нажить врага в лице бандитов, а также получать потом по лицу в первую очередь. Оно того не стоит, лучше дома сидеть :D
Я просто в шоке от наших зашуганных людей.
Да буху похер куда зарплату перечислять. А если будут нарушены сроки выплаты зарплаты, то у буха будут проблемы при проверке инспекцией труда.
Правда кому я это пишу.
Нужно молчать, и не дай Бог что-то сделать по-закону. Нам не в Европу надо, а в ...опу
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deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:26

deneg net
Вы не в теме. Каждый день по работе общаюсь с бухгалтерией. И если я их наклоню (могу, легко) - тогда и они меня наклонят в других вопросах, которые в их компетенции. И от которых зависит моя работа. И вспомнят каждую мою ошибку, а они бывают конечно же...

Мне это совершенно не выгодно. А вы качайте права, никто же не запрещает. Мне вот ехать надо, а вам шашечки - вот и вся разница.

  deneg net написав:Да буху похер куда зарплату перечислять.

Чушь - ей больше работы на ровном месте.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 18:53

Re: Райффайзен Банк Аваль

Аналогично, работаю в Фин дирекции, сижу в одном кабинете с бухгалтерами.
Сегодня как узнал о изменениях-зашёл, спросил. Сказали, что вся компания в авале и других проектов нет. Воевать и писать заявления, угрожая -не буду, проще перейти на пакет оптимальный за 11 грн, что и сделаю в конце года, как пополнение телефона станет платным
Alex_ki
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