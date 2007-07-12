Додано: Сер 27 чер, 2018 18:26

deneg net написав: Да буху похер куда зарплату перечислять. Да буху похер куда зарплату перечислять.

Вы не в теме. Каждый день по работе общаюсь с бухгалтерией. И если я их наклоню (могу, легко) - тогда и они меня наклонят в других вопросах, которые в их компетенции. И от которых зависит моя работа. И вспомнят каждую мою ошибку, а они бывают конечно же...Мне это совершенно не выгодно. А вы качайте права, никто же не запрещает. Мне вот ехать надо, а вам шашечки - вот и вся разница.Чушь - ей больше работы на ровном месте.