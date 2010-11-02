Додано: Сер 27 чер, 2018 21:22

Я в шоке.

Один боится напрячь буха, другой просто боится, третий пишет о каких то зарплатных проектах

Такое чувство, что я не на финасовом форуме 2018 года, а в советское время на вечерах встречи пенсов.

Во-первых, напряга буха никакого. Ему похер куда деньги уйдут. Процедура перечисления практически одинаковая. С таким успехом можно написать, что платить деньги за товар\услугу на нового контрагента для буха напряг, поэтому платить не будем. БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ

Во-вторых, закон чётко обозначает, что все расходы по перечислению зарплаты несёт работодатель. Если вас финансовый форум ничему не научил, то закажите себе зарплату на почту. Будете вместе с пенсами получать всё до копейки и наликом.

В-третьих. Если бы мне говорила какая то бабка у подъезда о платных зачислениях, то я бы это понял. Но, когда об этом пишут форумчане со стажем, то это ппц. На хрена тогда тут просиживать? Неужели за все эти годы форум не научил куда и как принять деньги без комиса?

Ребята, опомнитесь!!! Такое читать просто стыдно. Не позорьтесь.

Промо-код к программе "Бонус к депозиту от МинФина" на +50 грн. - 1XTA8AG