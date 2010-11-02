В этом абзаце "виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків" я вижу возможность получать ЗП через банк, что работодатель и обеспечивает. Нигде не сказано, что я могу сам его выбрать.. Не?
Alex_ki Не добивайте меня окончательно. Там же сказано, что работник должен указать куда и на какой счёт ему перечислять зарплату. Для того этот закон и писался, чтобы дать право выбора работнику, а не работодателю. Колхоз, когда всем всучивают зарплатные карты и заставляют получать именно в этом банке - это ПРОТИВОЗАКОННО Вот вам статья
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Vorlon написав:deneg net Вы серьёзно? И сразу заиметь себе врага в лице бухгалтерии, а также получать денежку явно не в первую очередь? Оно того не стоит...
Мне не тяжело два раза в месяц сделать бесплатный p2p-перевод на Альфу со своего зарплатного банка (ИДБ). В котором только плачу 5 грн. за СМС ежемесячно.
на самом деле компании выгоднее платить з/п вам на карту (за СЕП 0-3грн не зависимо от суммы) чем переводить в рамках з/п проекта 0,4 - 1% (и даже более) от суммы з/п. А для бухгалтера один раз создать шаблон в клиент-банке.
deneg net написав:А зарплату на основании "ЗАКОН УКРАЇНИ Про оплату праці" превести в нормальный банк разве нельзя? Или так сложно сделать то, что прописано в ст.24 этого закона? "За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов'язковою оплатою цих послуг за рахунок роботодавця" Нужно всего лишь написать заяву, и вуаля - ваша зарплата в любом другом банке. А в этой дыре закрываете все пакеты, как это сделал я, и гудбай.
Вообще-то одному человеку банк зарплатный проект не откроет.
Итого Вам придется открыть в любом банке обычный счет согласно тарифов банка. Получится либо зачисление зарплаты платное, либо снятие платное.
Разве, что у Вас личный опыт.
Сроки бухгалтер не нарушит. ибо согласно регламента межбанк до 3-х дней.
Да не нужен никакой з/п проект для выплаты з/п - это уже прошлый век.
deneg net написав:Я в шоке. Один боится напрячь буха, другой просто боится, третий пишет о каких то зарплатных проектах Такое чувство, что я не на финасовом форуме 2018 года, а в советское время на вечерах встречи пенсов. Во-первых, напряга буха никакого. Ему похер куда деньги уйдут. Процедура перечисления практически одинаковая. С таким успехом можно написать, что платить деньги за товар\услугу на нового контрагента для буха напряг, поэтому платить не будем. БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Во-вторых, закон чётко обозначает, что все расходы по перечислению зарплаты несёт работодатель. Если вас финансовый форум ничему не научил, то закажите себе зарплату на почту. Будете вместе с пенсами получать всё до копейки и наликом. В-третьих. Если бы мне говорила какая то бабка у подъезда о платных зачислениях, то я бы это понял. Но, когда об этом пишут форумчане со стажем, то это ппц. На хрена тогда тут просиживать? Неужели за все эти годы форум не научил куда и как принять деньги без комиса? Ребята, опомнитесь!!! Такое читать просто стыдно. Не позорьтесь.
Нюансы есть, тут вы не совсем правы иногда с з/п проектом проще все делать разом, но стоимость з/п проекта себя уже давно не окупает, делаются элементарные шаблоны и з/п улетает на карты любых банков без всякого напряга, другое дело, что бухгалтера не хотят лишнее телодвижение делать, но это не им решать их дело выполнять свою работу. Естественно это должен руководитель их поднапрячь и волевым решением сказать делайте вот так. А если пытаться пробивать все через бухгалтерию закостенелую, то дохлый номер.
ol_zy Вы же сами написали, что нужно только один раз создать шаблон, и абсолютно правы. Один раз создал шаблон и вуаля, каждый месяц зарплата улетает по указанным реквизитам автоматом. Никакого напряга ваще. У меня тоже была зарплата в этом недобанке,но после ряда нарушений с их стороны, а также регулярных поборов я от сюда свалил. Зашёл в отд, закрыл карту и всё. Чтобы отказаться от зарплатной карты даже бухгалтерия не нужна. Лично я свою зарплату перевёл в Тазик на Б5 (просто пример, а не рекомендация). Вход без комиса, смс о зачислении прилетает. Все прелести Б5 надеюсь вы знаете, поэтому описывать не буду. А вообще есть куча разных вариантов куда перечислить зарплату: карты, текущие... Но то отдельная тема.
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