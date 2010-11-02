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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 чер, 2018 21:30
Re: Райффайзен Банк Аваль
В этом абзаце "виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків" я вижу возможность получать ЗП через банк, что работодатель и обеспечивает. Нигде не сказано, что я могу сам его выбрать.. Не?
Додано: Сер 27 чер, 2018 21:38
Alex_ki
Не добивайте меня окончательно.
Там же сказано, что работник должен указать куда и на какой счёт ему перечислять зарплату.
Для того этот закон и писался, чтобы дать право выбора работнику, а не работодателю.
Колхоз, когда всем всучивают зарплатные карты и заставляют получать именно в этом банке - это ПРОТИВОЗАКОННО
Вот вам
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Додано: Сер 27 чер, 2018 21:51
на самом деле компании выгоднее платить з/п вам на карту (за СЕП 0-3грн не зависимо от суммы) чем переводить в рамках з/п проекта 0,4 - 1% (и даже более) от суммы з/п. А для бухгалтера один раз создать шаблон в клиент-банке.
Додано: Сер 27 чер, 2018 21:58
Да не нужен никакой з/п проект для выплаты з/п - это уже прошлый век.
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:03
Нюансы есть, тут вы не совсем правы иногда с з/п проектом проще все делать разом, но стоимость з/п проекта себя уже давно не окупает, делаются элементарные шаблоны и з/п улетает на карты любых банков без всякого напряга, другое дело, что бухгалтера не хотят лишнее телодвижение делать, но это не им решать их дело выполнять свою работу. Естественно это должен руководитель их поднапрячь и волевым решением сказать делайте вот так. А если пытаться пробивать все через бухгалтерию закостенелую, то дохлый номер.
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:11
ol_zy
Вы же сами написали, что нужно только один раз создать шаблон, и абсолютно правы.
Один раз создал шаблон и вуаля, каждый месяц зарплата улетает по указанным реквизитам автоматом.
Никакого напряга ваще.
У меня тоже была зарплата в этом недобанке,но после ряда нарушений с их стороны, а также регулярных поборов я от сюда свалил.
Зашёл в отд, закрыл карту и всё.
Чтобы отказаться от зарплатной карты даже бухгалтерия не нужна.
Лично я свою зарплату перевёл в Тазик на Б5 (просто пример, а не рекомендация).
Вход без комиса, смс о зачислении прилетает.
Все прелести Б5 надеюсь вы знаете, поэтому описывать не буду.
А вообще есть куча разных вариантов куда перечислить зарплату: карты, текущие...
Но то отдельная тема.
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Додано: Сер 27 чер, 2018 22:26
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Додано: Сер 27 чер, 2018 23:01
Умный бухгалтер пошлёт самонадеянного умника получать зарплату в кассу предприятия с задержкой 1-2 дня.
Никто нести дополнительных затрат на пересылку не будет.
А уж о том что при назначении платежа "зарплата" нужно принимающему банку объяснить когда и с каких счетов оплачены налоги почему-то никто не вспомнил.
Додано: Сер 27 чер, 2018 23:23
Re: Райффайзен Банк Аваль
а разве это не отправляющий банк контролирует?
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Додано: Сер 27 чер, 2018 23:31
deneg net
это все понятно.
но на сл. день после такой заявы то, что тебе еще вчера позволялось уже позволяься не будет. попробуй на минуту опоздать или на минуту раньше уйти ... ну это для начала ... не стоит повода этот вопрос, чтоб конфликтовать с руководством. какая проблема с карты любого банка перевести абсолютно бесплатно в тот банк куда вы хотите?
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