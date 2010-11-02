Додано: Сер 27 чер, 2018 22:11

ol_zy

Вы же сами написали, что нужно только один раз создать шаблон, и абсолютно правы.

Один раз создал шаблон и вуаля, каждый месяц зарплата улетает по указанным реквизитам автоматом.

Никакого напряга ваще.

У меня тоже была зарплата в этом недобанке,но после ряда нарушений с их стороны, а также регулярных поборов я от сюда свалил.

Зашёл в отд, закрыл карту и всё.

Чтобы отказаться от зарплатной карты даже бухгалтерия не нужна.

Лично я свою зарплату перевёл в Тазик на Б5 (просто пример, а не рекомендация).

Вход без комиса, смс о зачислении прилетает.

Все прелести Б5 надеюсь вы знаете, поэтому описывать не буду.

А вообще есть куча разных вариантов куда перечислить зарплату: карты, текущие...

Но то отдельная тема.

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