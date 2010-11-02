Додано: Сер 27 чер, 2018 23:54

IMPRINTER

Какой конфликт? Из-за чего? Буху проблема номер счёта поменять? Я написал заяву на перевод зарплаты, так никто даже и не муркнул. Один раз перебили реквизиты, тыкнули сохранить и всё. Здесь ноль проблем.

А если руководство из-за такой мелочи будет возбухать, значит это работник, мягко говоря, овно.

Если это будет поводом для какого-то порицания, то грош цена такому работнику. Можно смело искать новую работу, ибо такому работнику до увольнения осталось совсем немного.

P.S. Больше всего меня удивляет плебейство. Неужели в нашей стране нет нормальных, самоуверенных людей? Неужели все такие бездарности, что бояться потерять работу? Просто ппц...

Востаннє редагувалось deneg net в Чет 28 чер, 2018 00:03, всього редагувалось 1 раз.

Промо-код к программе "Бонус к депозиту от МинФина" на +50 грн. - 1XTA8AG