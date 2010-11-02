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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 574575576577

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:35

  velvet написав:
  WachtAmRhein написав:А уж о том что при назначении платежа "зарплата" нужно принимающему банку объяснить когда и с каких счетов оплачены налоги почему-то никто не вспомнил.

а разве это не отправляющий банк контролирует?

Отправляющий банк :!:
Одна бджола мало меду наносить...
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:41

  WachtAmRhein написав:Умный бухгалтер пошлёт самонадеянного умника получать зарплату в кассу предприятия с задержкой 1-2 дня.

Никто нести дополнительных затрат на пересылку не будет.

А уж о том что при назначении платежа "зарплата" нужно принимающему банку объяснить когда и с каких счетов оплачены налоги почему-то никто не вспомнил.

Это из области чув звін та не знаю де він
Читайте закон и не надо сюда толкать умного или не умного бухгалтера.
Также в этом законе чётко сказано и о дополнительных расходах, если что.
И на каком основании принимающий банк будет интересоваться об оплате налогов? Дайте ссылочку на норму права обязывающею это делать.
Я получаю зарплату в чужом банке, в выписке конкретно стоит зачисление зарплата, и никто не спрашивает за налоги.
Да и оснований спрашивать нет абсолютно никаких.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:44

  IMPRINTER написав:deneg net

это все понятно.
но на сл. день после такой заявы то, что тебе еще вчера позволялось уже позволяься не будет. попробуй на минуту опоздать или на минуту раньше уйти ... ну это для начала ... не стоит повода этот вопрос, чтоб конфликтовать с руководством. какая проблема с карты любого банка перевести абсолютно бесплатно в тот банк куда вы хотите?

Также само нет никаких проблем перевести мою зарплату в другой банк. Здесь нет повода для конфликта, потому что не создаётся никаких проблем ни руководству ни кому бы то ни было ещё. Простая формальность - забить другие реквизиты в бухгалтерии и всё.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:47

  deneg net написав:
  IMPRINTER написав:deneg net

это все понятно.
но на сл. день после такой заявы то, что тебе еще вчера позволялось уже позволяься не будет. попробуй на минуту опоздать или на минуту раньше уйти ... ну это для начала ... не стоит повода этот вопрос, чтоб конфликтовать с руководством. какая проблема с карты любого банка перевести абсолютно бесплатно в тот банк куда вы хотите?

Также само нет никаких проблем перевести мою зарплату в другой банк. Здесь нет повода для конфликта, потому что не создаётся никаких проблем ни руководству ни кому бы то ни было ещё. Простая формальность - забить другие реквизиты в бухгалтерии и всё.


конфликт создается и нехилый.
стоит тока про это заикнуться - тебе об этом толсто намекнут - у вас конечно есть это право, но вы сами понимаете ...
лично я считаю глупо по этому поводу конфликтовать .. какая разница на какой банк платят зарплату? ну получаете на банк А, пришла зарплата - засосали на Мону и перевели на банк Б. В чем проблема? Не вижу тут повода на зло мамке отмораживать уши.
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 23:54

IMPRINTER
Какой конфликт? Из-за чего? Буху проблема номер счёта поменять? Я написал заяву на перевод зарплаты, так никто даже и не муркнул. Один раз перебили реквизиты, тыкнули сохранить и всё. Здесь ноль проблем.
А если руководство из-за такой мелочи будет возбухать, значит это работник, мягко говоря, овно.
Если это будет поводом для какого-то порицания, то грош цена такому работнику. Можно смело искать новую работу, ибо такому работнику до увольнения осталось совсем немного.
P.S. Больше всего меня удивляет плебейство. Неужели в нашей стране нет нормальных, самоуверенных людей? Неужели все такие бездарности, что бояться потерять работу? Просто ппц...
Востаннє редагувалось deneg net в Чет 28 чер, 2018 00:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 00:02

  IMPRINTER написав:
конфликт создается и нехилый.
стоит тока про это заикнуться - тебе об этом толсто намекнут - у вас конечно есть это право, но вы сами понимаете ...
лично я считаю глупо по этому поводу конфликтовать .. какая разница на какой банк платят зарплату? ну получаете на банк А, пришла зарплата - засосали на Мону и перевели на банк Б. В чем проблема? Не вижу тут повода на зло мамке отмораживать уши.


Не поверите, но иногда все действительно просто, как на текущем месте работы жены.
Или сложно, как на прошлом моем, где судя по всему казначей был в доле отката или какие-то плюшки банк ему лично давал за зпшников.

В общем всё это как-то вот так :)

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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 00:19

  velvet написав:
  WachtAmRhein написав:А уж о том что при назначении платежа "зарплата" нужно принимающему банку объяснить когда и с каких счетов оплачены налоги почему-то никто не вспомнил.

а разве это не отправляющий банк контролирует?

Исключительно отправляющий. Принимающему все равно.
ol_zy
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