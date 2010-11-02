WachtAmRhein написав:Умный бухгалтер пошлёт самонадеянного умника получать зарплату в кассу предприятия с задержкой 1-2 дня.
Никто нести дополнительных затрат на пересылку не будет.
А уж о том что при назначении платежа "зарплата" нужно принимающему банку объяснить когда и с каких счетов оплачены налоги почему-то никто не вспомнил.
Это из области чув звін та не знаю де він Читайте закон и не надо сюда толкать умного или не умного бухгалтера. Также в этом законе чётко сказано и о дополнительных расходах, если что. И на каком основании принимающий банк будет интересоваться об оплате налогов? Дайте ссылочку на норму права обязывающею это делать. Я получаю зарплату в чужом банке, в выписке конкретно стоит зачисление зарплата, и никто не спрашивает за налоги. Да и оснований спрашивать нет абсолютно никаких.
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это все понятно. но на сл. день после такой заявы то, что тебе еще вчера позволялось уже позволяься не будет. попробуй на минуту опоздать или на минуту раньше уйти ... ну это для начала ... не стоит повода этот вопрос, чтоб конфликтовать с руководством. какая проблема с карты любого банка перевести абсолютно бесплатно в тот банк куда вы хотите?
Также само нет никаких проблем перевести мою зарплату в другой банк. Здесь нет повода для конфликта, потому что не создаётся никаких проблем ни руководству ни кому бы то ни было ещё. Простая формальность - забить другие реквизиты в бухгалтерии и всё.
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это все понятно. но на сл. день после такой заявы то, что тебе еще вчера позволялось уже позволяься не будет. попробуй на минуту опоздать или на минуту раньше уйти ... ну это для начала ... не стоит повода этот вопрос, чтоб конфликтовать с руководством. какая проблема с карты любого банка перевести абсолютно бесплатно в тот банк куда вы хотите?
Также само нет никаких проблем перевести мою зарплату в другой банк. Здесь нет повода для конфликта, потому что не создаётся никаких проблем ни руководству ни кому бы то ни было ещё. Простая формальность - забить другие реквизиты в бухгалтерии и всё.
конфликт создается и нехилый. стоит тока про это заикнуться - тебе об этом толсто намекнут - у вас конечно есть это право, но вы сами понимаете ... лично я считаю глупо по этому поводу конфликтовать .. какая разница на какой банк платят зарплату? ну получаете на банк А, пришла зарплата - засосали на Мону и перевели на банк Б. В чем проблема? Не вижу тут повода на зло мамке отмораживать уши.
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IMPRINTER Какой конфликт? Из-за чего? Буху проблема номер счёта поменять? Я написал заяву на перевод зарплаты, так никто даже и не муркнул. Один раз перебили реквизиты, тыкнули сохранить и всё. Здесь ноль проблем. А если руководство из-за такой мелочи будет возбухать, значит это работник, мягко говоря, овно. Если это будет поводом для какого-то порицания, то грош цена такому работнику. Можно смело искать новую работу, ибо такому работнику до увольнения осталось совсем немного. P.S. Больше всего меня удивляет плебейство. Неужели в нашей стране нет нормальных, самоуверенных людей? Неужели все такие бездарности, что бояться потерять работу? Просто ппц...
Востаннє редагувалось deneg net в Чет 28 чер, 2018 00:03, всього редагувалось 1 раз.
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IMPRINTER написав: конфликт создается и нехилый. стоит тока про это заикнуться - тебе об этом толсто намекнут - у вас конечно есть это право, но вы сами понимаете ... лично я считаю глупо по этому поводу конфликтовать .. какая разница на какой банк платят зарплату? ну получаете на банк А, пришла зарплата - засосали на Мону и перевели на банк Б. В чем проблема? Не вижу тут повода на зло мамке отмораживать уши.
Не поверите, но иногда все действительно просто, как на текущем месте работы жены. Или сложно, как на прошлом моем, где судя по всему казначей был в доле отката или какие-то плюшки банк ему лично давал за зпшников.
это все понятно. но на сл. день после такой заявы то, что тебе еще вчера позволялось уже позволяься не будет. попробуй на минуту опоздать или на минуту раньше уйти ... ну это для начала ... не стоит повода этот вопрос, чтоб конфликтовать с руководством. какая проблема с карты любого банка перевести абсолютно бесплатно в тот банк куда вы хотите?
Также само нет никаких проблем перевести мою зарплату в другой банк. Здесь нет повода для конфликта, потому что не создаётся никаких проблем ни руководству ни кому бы то ни было ещё. Простая формальность - забить другие реквизиты в бухгалтерии и всё.
конфликт создается и нехилый. стоит тока про это заикнуться - тебе об этом толсто намекнут - у вас конечно есть это право, но вы сами понимаете ... лично я считаю глупо по этому поводу конфликтовать .. какая разница на какой банк платят зарплату? ну получаете на банк А, пришла зарплата - засосали на Мону и перевели на банк Б. В чем проблема? Не вижу тут повода на зло мамке отмораживать уши.
Нет никакого конфликта, плачу з/п на любую карту любого банка, хоть каждый месяц на другую и абсолютно никаких проблем, могу заверить если бухгалтер дружит с клиент-банком (а даже если и бумажные платежки носит), то у него никаких проблем не будет, кроме как реквизиты новые вбить, а потом по шаблону действовать. Только исключительная глупость? косность? некомпетентность? (даже не знаю как это назвать) буха может быть помехой и он начнет раздувать конфликт. Мои бух-ра тоже поначалу боялись звонили консультировались с коллегами, но потом привыкли, только это было лет 8 назад, я же писал в прошлом веке .