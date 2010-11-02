Додано: Чет 28 чер, 2018 07:35

deneg net написав: IMPRINTER

Какой конфликт? Из-за чего? Буху проблема номер счёта поменять? Я написал заяву на перевод зарплаты, так никто даже и не муркнул. Один раз перебили реквизиты, тыкнули сохранить и всё. Здесь ноль проблем.

А если руководство из-за такой мелочи будет возбухать, значит это работник, мягко говоря, овно.

Если это будет поводом для какого-то порицания, то грош цена такому работнику. Можно смело искать новую работу, ибо такому работнику до увольнения осталось совсем немного.

P.S. Больше всего меня удивляет плебейство. Неужели в нашей стране нет нормальных, самоуверенных людей? Неужели все такие бездарности, что бояться потерять работу? Просто ппц... Какой конфликт? Из-за чего? Буху проблема номер счёта поменять? Я написал заяву на перевод зарплаты, так никто даже и не муркнул. Один раз перебили реквизиты, тыкнули сохранить и всё. Здесь ноль проблем.А если руководство из-за такой мелочи будет возбухать, значит это работник, мягко говоря, овно.Если это будет поводом для какого-то порицания, то грош цена такому работнику. Можно смело искать новую работу, ибо такому работнику до увольнения осталось совсем немного.P.S. Больше всего меня удивляет плебейство. Неужели в нашей стране нет нормальных, самоуверенных людей? Неужели все такие бездарности, что бояться потерять работу? Просто ппц...

не согласен. Из-за патриотического настроя в своё из одного кацапского госбанка зп проект был переведен в другой , но коммерческий и при этом у меня деньги , согласно заявления приходили на счёт в государственный Ощадбанк Украины. С недавних пор , а именно с третьего квартала прошлого года , все у кого не был открыт счёт в одном банке, отправляли на отделение Укрпочты . вы спросите к чему такой опус на ветке Аваля? Ответ на поверхности - большое АО не будет плодить реквизиты счастливых сотрудников , а имеет право и воспользуется переводом на Почту . Вот и представьте 22 числа публика стоит в очереди и платит коммуналку,а вы тут же забираете свою не скромную зп у всех на глазах - чем не повод попасть в криминальную хронику за пределами отделения Почты?