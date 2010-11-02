deneg net написав:Также само нет никаких проблем перевести мою зарплату в другой банк. Здесь нет повода для конфликта, потому что не создаётся никаких проблем ни руководству ни кому бы то ни было ещё. Простая формальность - забить другие реквизиты в бухгалтерии и всё.
Вы такие интересные ,,простая формальность забить другие реквизиты,, Может в вашей шарашкиной конторе на 20 человек и проходит, а на лавочке тысячи на 4 человек хотел чтобы вы работали бухгалтером и каждому клоуну раскидывали зарплату два раза в месяц плюс отпускные плюс другие выплаты на тот банк что ему нравится.
Кстати сам про это хотел сказать... в больших конторах все автоматизировано и бух вручную не формирует платежки. Для внесения изменений напрягаются не только они...
Ну и к слову сказать, знаю контору где работают «фоп’ы», дык по условиям работодателя не то что в любом банке можно счёт иметь, но и бухгалтерию ФОПов ведёт сама компания, притом без вариантов. Либо они - либо иди работай в другое место.
deneg net написав:IMPRINTER Какой конфликт? Из-за чего? Буху проблема номер счёта поменять? Я написал заяву на перевод зарплаты, так никто даже и не муркнул. Один раз перебили реквизиты, тыкнули сохранить и всё. Здесь ноль проблем. А если руководство из-за такой мелочи будет возбухать, значит это работник, мягко говоря, овно. Если это будет поводом для какого-то порицания, то грош цена такому работнику. Можно смело искать новую работу, ибо такому работнику до увольнения осталось совсем немного. P.S. Больше всего меня удивляет плебейство. Неужели в нашей стране нет нормальных, самоуверенных людей? Неужели все такие бездарности, что бояться потерять работу? Просто ппц...
не согласен. Из-за патриотического настроя в своё из одного кацапского госбанка зп проект был переведен в другой , но коммерческий и при этом у меня деньги , согласно заявления приходили на счёт в государственный Ощадбанк Украины. С недавних пор , а именно с третьего квартала прошлого года , все у кого не был открыт счёт в одном банке, отправляли на отделение Укрпочты . вы спросите к чему такой опус на ветке Аваля? Ответ на поверхности - большое АО не будет плодить реквизиты счастливых сотрудников , а имеет право и воспользуется переводом на Почту . Вот и представьте 22 числа публика стоит в очереди и платит коммуналку,а вы тут же забираете свою не скромную зп у всех на глазах - чем не повод попасть в криминальную хронику за пределами отделения Почты?
sens написав: Ответ на поверхности - большое АО не будет плодить реквизиты счастливых сотрудников , а имеет право и воспользуется переводом на Почту
Чоооо? Какое право? От куда у него такое право? Нет у него такого права. Есть только обязанность платить туда, куда я скажу. Это положение закреплено в нескольких нормах права. А вообще, после обсуждения этой темы, выводы не утешительные: Народ у нас зашуганный, до сих пор костный и трусливый. Процветает @ополизство и плебейство. И плюс к тому абсолютно не знает своих прав и обязанностей. Ничего не поменялось с советских времён. И с самое страшное, что наблюдается полное отсутствие специалистов. Ведь если человек реальный спец своего дела, та его НИКОГДА!!! ни один работодатель не уволит. Такому работнику всегда будут идти на встречу, и вопрос ЗАКОННОГО перевода зарплаты решат быстро и без шума. Но, судя по постам, в нашей стране остались дилетанты не уверенные в себе. Конечно они боятся вякнуть, ибо таких уволить не жалко. Поэтому они прикрывают свою слабость и некомпетентность всякими отмазками, типа большое АО, это тяжело и т.п. Тогда чего мы удивляемся, что нет хороших врачей, полицейских, работников банка и т.д. С такими работниками нам светит только деградация...
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