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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 575576577578

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 07:34

Райффайзен Банк Аваль

alex lem написав:
  deneg net написав:Также само нет никаких проблем перевести мою зарплату в другой банк. Здесь нет повода для конфликта, потому что не создаётся никаких проблем ни руководству ни кому бы то ни было ещё. Простая формальность - забить другие реквизиты в бухгалтерии и всё.

Вы такие интересные ,,простая формальность забить другие реквизиты,, Может в вашей шарашкиной конторе на 20 человек и проходит, а на лавочке тысячи на 4 человек хотел чтобы вы работали бухгалтером и каждому клоуну раскидывали зарплату два раза в месяц плюс отпускные плюс другие выплаты на тот банк что ему нравится.

Кстати сам про это хотел сказать... в больших конторах все автоматизировано и бух вручную не формирует платежки. Для внесения изменений напрягаются не только они...

Ну и к слову сказать, знаю контору где работают «фоп’ы», дык по условиям работодателя не то что в любом банке можно счёт иметь, но и бухгалтерию ФОПов ведёт сама компания (у человека даже нет доступа к его счётам ФЛП), притом без вариантов. Либо они - либо иди работай в другое место.
Востаннє редагувалось maxim2014 в Чет 28 чер, 2018 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 07:35

  deneg net написав:IMPRINTER
Какой конфликт? Из-за чего? Буху проблема номер счёта поменять? Я написал заяву на перевод зарплаты, так никто даже и не муркнул. Один раз перебили реквизиты, тыкнули сохранить и всё. Здесь ноль проблем.
А если руководство из-за такой мелочи будет возбухать, значит это работник, мягко говоря, овно.
Если это будет поводом для какого-то порицания, то грош цена такому работнику. Можно смело искать новую работу, ибо такому работнику до увольнения осталось совсем немного.
P.S. Больше всего меня удивляет плебейство. Неужели в нашей стране нет нормальных, самоуверенных людей? Неужели все такие бездарности, что бояться потерять работу? Просто ппц...
не согласен. Из-за патриотического настроя в своё из одного кацапского госбанка зп проект был переведен в другой , но коммерческий и при этом у меня деньги , согласно заявления приходили на счёт в государственный Ощадбанк Украины. С недавних пор , а именно с третьего квартала прошлого года , все у кого не был открыт счёт в одном банке, отправляли на отделение Укрпочты . вы спросите к чему такой опус на ветке Аваля? Ответ на поверхности - большое АО не будет плодить реквизиты счастливых сотрудников , а имеет право и воспользуется переводом на Почту . Вот и представьте 22 числа публика стоит в очереди и платит коммуналку,а вы тут же забираете свою не скромную зп у всех на глазах - чем не повод попасть в криминальную хронику за пределами отделения Почты?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 10:58

  sens написав: Ответ на поверхности - большое АО не будет плодить реквизиты счастливых сотрудников , а имеет право и воспользуется переводом на Почту

Чоооо? Какое право? От куда у него такое право?
Нет у него такого права. Есть только обязанность платить туда, куда я скажу. Это положение закреплено в нескольких нормах права.
А вообще, после обсуждения этой темы, выводы не утешительные:
Народ у нас зашуганный, до сих пор костный и трусливый. Процветает @ополизство и плебейство. И плюс к тому абсолютно не знает своих прав и обязанностей. Ничего не поменялось с советских времён.
И с самое страшное, что наблюдается полное отсутствие специалистов. Ведь если человек реальный спец своего дела, та его НИКОГДА!!! ни один работодатель не уволит. Такому работнику всегда будут идти на встречу, и вопрос ЗАКОННОГО перевода зарплаты решат быстро и без шума.
Но, судя по постам, в нашей стране остались дилетанты не уверенные в себе. Конечно они боятся вякнуть, ибо таких уволить не жалко. Поэтому они прикрывают свою слабость и некомпетентность всякими отмазками, типа большое АО, это тяжело и т.п.
Тогда чего мы удивляемся, что нет хороших врачей, полицейских, работников банка и т.д. С такими работниками нам светит только деградация...
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deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 11:55

Re: Райффайзен Банк Аваль

Ну вот... ещё и всех говном обозвал... мы за тебя рады что ты настолько крут, что в любую дверь с ноги входишь
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:14

камрад похоже юрист-теоретик :)
или просто теоретик :)
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:21

  v57 написав:камрад похоже юрист-теоретик :)
или просто теоретик :)


Синдром Д'Артаньяна налицо
Кто не курсе, синдром выглядит примерно так "Все п***, а я Д'Артаньян" :)
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:58

я чуть о другом
что жизнь за окном отличается от теории
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 13:15

Re: Райффайзен Банк Аваль

Я не знаю кому я там обязан по этому закону, но если бы ко мне пришёл такой умник и сказал - плати мне отдельно зарплату на другой банк, он бы реально приходил на работу без опозданий, уходил бы со звонком, и какать ходил по письменному заявлению... нет, мне не жалко тех двух гривен за лишнюю платежку, но это показное проявление нелояльности к руководству. Тем более, если этот умник ещё и знает как беспроблемно и бесплатно он может эти деньги сам перевести куда пожелает
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 13:30

  v57 написав:я чуть о другом
что жизнь за окном отличается от теории

Та да, у нас и медицина по конституции гарантируется, хотел бы я посмотреть на того умника, который перед операцией начал бы это с пеной у рта доказывать хирургу
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