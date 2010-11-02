Додано: Чет 28 чер, 2018 10:58

sens написав: Ответ на поверхности - большое АО не будет плодить реквизиты счастливых сотрудников , а имеет право и воспользуется переводом на Почту Ответ на поверхности - большое АО не будет плодить реквизиты счастливых сотрудников , а имеет право и воспользуется переводом на Почту

Чоооо? Какое право? От куда у него такое право?Нет у него такого права. Есть только обязанность платить туда, куда я скажу. Это положение закреплено в несколькихА вообще, после обсуждения этой темы, выводы не утешительные:Народ у нас зашуганный, до сих пор костный и трусливый. Процветает @ополизство и плебейство. И плюс к тому абсолютно не знает своих прав и обязанностей. Ничего не поменялось с советских времён.И с самое страшное, что наблюдается полное отсутствие специалистов. Ведь если человек реальный спец своего дела, та его НИКОГДА!!! ни один работодатель не уволит. Такому работнику всегда будут идти на встречу, и вопрос ЗАКОННОГО перевода зарплаты решат быстро и без шума.Но, судя по постам, в нашей стране остались дилетанты не уверенные в себе. Конечно они боятся вякнуть, ибо таких уволить не жалко. Поэтому они прикрывают свою слабость и некомпетентность всякими отмазками, типа большое АО, это тяжело и т.п.Тогда чего мы удивляемся, что нет хороших врачей, полицейских, работников банка и т.д. С такими работниками нам светит только деградация...