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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 576577578579

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 18:10

Re: Райффайзен Банк Аваль

curiousobro написав:
  v57 написав:я чуть о другом
что жизнь за окном отличается от теории

Дык и я том же :)
Он или не был на многих работах, что судит по одной.
Или очень ценный и незаменимый специалист.

Судя по постам в своих каментах - на нем вся страна держится :D
maxim2014
 
Повідомлень: 1247
З нами з: 19.09.14
Подякував: 145 раз.
Подякували: 107 раз.
 
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  #<1 ... 576577578579
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