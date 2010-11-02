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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 чер, 2018 18:10
curiousobro написав: v57 написав:
я чуть о другом
что жизнь за окном отличается от теории
Дык и я том же
Он или не был на многих работах, что судит по одной.
Или очень ценный и незаменимый специалист.
Судя по постам в своих каментах - на нем вся страна держится
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