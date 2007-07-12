|
|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 чер, 2018 18:10
curiousobro написав: v57 написав:
я чуть о другом
что жизнь за окном отличается от теории
Дык и я том же
Он или не был на многих работах, что судит по одной.
Или очень ценный и незаменимый специалист.
Судя по постам в своих каментах - на нем вся страна держится
-
maxim2014
-
-
- Повідомлень: 1247
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 чер, 2018 23:03
alex lem написав: deneg net написав:
Также само нет никаких проблем перевести мою зарплату в другой банк. Здесь нет повода для конфликта, потому что не создаётся никаких проблем ни руководству ни кому бы то ни было ещё. Простая формальность - забить другие реквизиты в бухгалтерии и всё.
Вы такие интересные ,,простая формальность забить другие реквизиты,, Может в вашей шарашкиной конторе на 20 человек и проходит, а на лавочке тысячи на 4 человек хотел чтобы вы работали бухгалтером и каждому клоуну раскидывали зарплату два раза в месяц плюс отпускные плюс другие выплаты на тот банк что ему нравится.
А для тех 4 тыс реквизитов нет? Там точно также 4 тыс позиций (чел.) и у каждого свои реквизиты и для каждого надо вводить сумму отдельно... в шаблоне все тоже самое менять надо только сумму и месяц. И не имеет значения сколько раз в месяц.
хотя клоуны бухгалтера могут рассказывать совсем другие истории...
Востаннє редагувалось ol_zy
в Чет 28 чер, 2018 23:10, всього редагувалось 1 раз.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4430
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 чер, 2018 23:09
Stringer написав:
Я не знаю кому я там обязан по этому закону, но если бы ко мне пришёл такой умник и сказал - плати мне отдельно зарплату на другой банк, он бы реально приходил на работу без опозданий, уходил бы со звонком, и какать ходил по письменному заявлению... нет, мне не жалко тех двух гривен за лишнюю платежку, но это показное проявление нелояльности к руководству. Тем более, если этот умник ещё и знает как беспроблемно и бесплатно он может эти деньги сам перевести куда пожелает
т.е. 0,4 - 1% платить вам не жалко, а 2 грн жмет? Т.е. у вас з/п до 500грн за одну выплату?
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4430
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 чер, 2018 23:54
ol_zy написав: alex lem написав: deneg net написав:
Также само нет никаких проблем перевести мою зарплату в другой банк. Здесь нет повода для конфликта, потому что не создаётся никаких проблем ни руководству ни кому бы то ни было ещё. Простая формальность - забить другие реквизиты в бухгалтерии и всё.
Вы такие интересные ,,простая формальность забить другие реквизиты,, Может в вашей шарашкиной конторе на 20 человек и проходит, а на лавочке тысячи на 4 человек хотел чтобы вы работали бухгалтером и каждому клоуну раскидывали зарплату два раза в месяц плюс отпускные плюс другие выплаты на тот банк что ему нравится.
А для тех 4 тыс реквизитов нет? Там точно также 4 тыс позиций (чел.) и у каждого свои реквизиты и для каждого надо вводить сумму отдельно... в шаблоне все тоже самое менять надо только сумму и месяц. И не имеет значения сколько раз в месяц.
хотя клоуны бухгалтера могут рассказывать совсем другие истории...
Какие нах 4000 платёжек? Платёжка одна для всех и + файлик согласованного формата с информацией кому и сколько наливать.
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8376
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 1242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:13
WachtAmRhein написав: ol_zy написав: deneg net написав:
Также само нет никаких проблем перевести мою зарплату в другой банк. Здесь нет повода для конфликта, потому что не создаётся никаких проблем ни руководству ни кому бы то ни было ещё. Простая формальность - забить другие реквизиты в бухгалтерии и всё.
alex lem написав:
Вы такие интересные ,,простая формальность забить другие реквизиты,, Может в вашей шарашкиной конторе на 20 человек и проходит, а на лавочке тысячи на 4 человек хотел чтобы вы работали бухгалтером и каждому клоуну раскидывали зарплату два раза в месяц плюс отпускные плюс другие выплаты на тот банк что ему нравится.
А для тех 4 тыс реквизитов нет? Там точно также 4 тыс позиций (чел.) и у каждого свои реквизиты и для каждого надо вводить сумму отдельно... в шаблоне все тоже самое менять надо только сумму и месяц. И не имеет значения сколько раз в месяц.
хотя клоуны бухгалтера могут рассказывать совсем другие истории...
Какие нах 4000 платёжек? Платёжка одна для всех и + файлик согласованного формата с информацией кому и сколько наливать.
а в файлике у каждого его счет и сумма и их надо вводить. Какая разница в шаблоне ввести сумму или в файлике? Ну да надо надцать шаблонов открыть, не думаю, что их будет много, но трудозатраты сравнимы, а экономия на потерях по тратах на з.п. довольно существенна. 4000*4000*0,004 = 64000грн заплатить банку в месяц за 4000 минималок при 0,4%, 4000 платежек пусть по 3грн = 12000грн (хотя есть пакеты с безлимитом платежек) но пусть и того в остатке 52000грн, думаю можно нанять бухгалтера, который тупо буде 4000 платежек по шаблонам менять вместо одного файлика...
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4430
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:38
Файлик выгружается из 1с нажатием одной кнопки.
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8376
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 1242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:54
WachtAmRhein написав:
Файлик выгружается из 1с нажатием одной кнопки.
Только его еще надо в з/п ведомость клиент банка экспортировать с таким же успехом можно и платежки из 1с готовить нажатием 1 кнопки, думаю, доработка того стоит.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4430
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31070
|3851839
|
П'ят 29 чер, 2018 00:33
BBC
|
|57379
|7368500
|
|
|298
|103135
|
|