Stringer написав:

Я не знаю кому я там обязан по этому закону, но если бы ко мне пришёл такой умник и сказал - плати мне отдельно зарплату на другой банк, он бы реально приходил на работу без опозданий, уходил бы со звонком, и какать ходил по письменному заявлению... нет, мне не жалко тех двух гривен за лишнюю платежку, но это показное проявление нелояльности к руководству. Тем более, если этот умник ещё и знает как беспроблемно и бесплатно он может эти деньги сам перевести куда пожелает