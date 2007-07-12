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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 577578579580>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 18:10

Re: Райффайзен Банк Аваль

curiousobro написав:
  v57 написав:я чуть о другом
что жизнь за окном отличается от теории

Дык и я том же :)
Он или не был на многих работах, что судит по одной.
Или очень ценный и незаменимый специалист.

Судя по постам в своих каментах - на нем вся страна держится :D
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 23:03

  alex lem написав:
  deneg net написав:Также само нет никаких проблем перевести мою зарплату в другой банк. Здесь нет повода для конфликта, потому что не создаётся никаких проблем ни руководству ни кому бы то ни было ещё. Простая формальность - забить другие реквизиты в бухгалтерии и всё.

Вы такие интересные ,,простая формальность забить другие реквизиты,, Может в вашей шарашкиной конторе на 20 человек и проходит, а на лавочке тысячи на 4 человек хотел чтобы вы работали бухгалтером и каждому клоуну раскидывали зарплату два раза в месяц плюс отпускные плюс другие выплаты на тот банк что ему нравится.

А для тех 4 тыс реквизитов нет? Там точно также 4 тыс позиций (чел.) и у каждого свои реквизиты и для каждого надо вводить сумму отдельно... в шаблоне все тоже самое менять надо только сумму и месяц. И не имеет значения сколько раз в месяц.
хотя клоуны бухгалтера могут рассказывать совсем другие истории...
Востаннє редагувалось ol_zy в Чет 28 чер, 2018 23:10, всього редагувалось 1 раз.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 23:09

  Stringer написав:Я не знаю кому я там обязан по этому закону, но если бы ко мне пришёл такой умник и сказал - плати мне отдельно зарплату на другой банк, он бы реально приходил на работу без опозданий, уходил бы со звонком, и какать ходил по письменному заявлению... нет, мне не жалко тех двух гривен за лишнюю платежку, но это показное проявление нелояльности к руководству. Тем более, если этот умник ещё и знает как беспроблемно и бесплатно он может эти деньги сам перевести куда пожелает

т.е. 0,4 - 1% платить вам не жалко, а 2 грн жмет? Т.е. у вас з/п до 500грн за одну выплату?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 23:54

  ol_zy написав:
  alex lem написав:
  deneg net написав:Также само нет никаких проблем перевести мою зарплату в другой банк. Здесь нет повода для конфликта, потому что не создаётся никаких проблем ни руководству ни кому бы то ни было ещё. Простая формальность - забить другие реквизиты в бухгалтерии и всё.

Вы такие интересные ,,простая формальность забить другие реквизиты,, Может в вашей шарашкиной конторе на 20 человек и проходит, а на лавочке тысячи на 4 человек хотел чтобы вы работали бухгалтером и каждому клоуну раскидывали зарплату два раза в месяц плюс отпускные плюс другие выплаты на тот банк что ему нравится.

А для тех 4 тыс реквизитов нет? Там точно также 4 тыс позиций (чел.) и у каждого свои реквизиты и для каждого надо вводить сумму отдельно... в шаблоне все тоже самое менять надо только сумму и месяц. И не имеет значения сколько раз в месяц.
хотя клоуны бухгалтера могут рассказывать совсем другие истории...


Какие нах 4000 платёжек? Платёжка одна для всех и + файлик согласованного формата с информацией кому и сколько наливать.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:13

  WachtAmRhein написав:
  ol_zy написав:
  deneg net написав:Также само нет никаких проблем перевести мою зарплату в другой банк. Здесь нет повода для конфликта, потому что не создаётся никаких проблем ни руководству ни кому бы то ни было ещё. Простая формальность - забить другие реквизиты в бухгалтерии и всё.
  alex lem написав: Вы такие интересные ,,простая формальность забить другие реквизиты,, Может в вашей шарашкиной конторе на 20 человек и проходит, а на лавочке тысячи на 4 человек хотел чтобы вы работали бухгалтером и каждому клоуну раскидывали зарплату два раза в месяц плюс отпускные плюс другие выплаты на тот банк что ему нравится.

А для тех 4 тыс реквизитов нет? Там точно также 4 тыс позиций (чел.) и у каждого свои реквизиты и для каждого надо вводить сумму отдельно... в шаблоне все тоже самое менять надо только сумму и месяц. И не имеет значения сколько раз в месяц.
хотя клоуны бухгалтера могут рассказывать совсем другие истории...


Какие нах 4000 платёжек? Платёжка одна для всех и + файлик согласованного формата с информацией кому и сколько наливать.

а в файлике у каждого его счет и сумма и их надо вводить. Какая разница в шаблоне ввести сумму или в файлике? Ну да надо надцать шаблонов открыть, не думаю, что их будет много, но трудозатраты сравнимы, а экономия на потерях по тратах на з.п. довольно существенна. 4000*4000*0,004 = 64000грн заплатить банку в месяц за 4000 минималок при 0,4%, 4000 платежек пусть по 3грн = 12000грн (хотя есть пакеты с безлимитом платежек) но пусть и того в остатке 52000грн, думаю можно нанять бухгалтера, который тупо буде 4000 платежек по шаблонам менять вместо одного файлика...
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:38

Файлик выгружается из 1с нажатием одной кнопки.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 00:54

  WachtAmRhein написав:Файлик выгружается из 1с нажатием одной кнопки.

Только его еще надо в з/п ведомость клиент банка экспортировать с таким же успехом можно и платежки из 1с готовить нажатием 1 кнопки, думаю, доработка того стоит.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 06:44

Все де не ясно, значит ли сия тирада, что личного опыта у Вас нет? :)
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:39

  justit написав:Все де не ясно, значит ли сия тирада, что личного опыта у Вас нет? :)

Не понятно вы о чем, но лично у меня опыт в выплате з/п на карты любого банка есть и уже только так з/п и выплачивается. Интеграции с 1с у меня нет нет надобности, более чем устраивают шаблоны.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:09

  ol_zy написав:
  WachtAmRhein написав:
Какие нах 4000 платёжек? Платёжка одна для всех и + файлик согласованного формата с информацией кому и сколько наливать.

а в файлике у каждого его счет и сумма и их надо вводить.

даже если у каждого его счет,
но все эти счета открыты в одном отделении - где зарплатный проект
J
 
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