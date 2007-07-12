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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 577578579580

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:21

  ol_zy написав: экономия на потерях по тратах на з.п. довольно существенна. 4000*4000*0,004 = 64000грн заплатить банку в месяц за 4000 минималок при 0,4%, 4000 платежек пусть по 3грн = 12000грн (хотя есть пакеты с безлимитом платежек) но пусть и того в остатке 52000грн, думаю можно нанять бухгалтера, который тупо буде 4000 платежек по шаблонам менять вместо одного файлика...

тут надо нанимать 10 бухгалтеров на 1 день, чтобы они за 1 день выплатили всем зарплату
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:50

  J написав:
  ol_zy написав: экономия на потерях по тратах на з.п. довольно существенна. 4000*4000*0,004 = 64000грн заплатить банку в месяц за 4000 минималок при 0,4%, 4000 платежек пусть по 3грн = 12000грн (хотя есть пакеты с безлимитом платежек) но пусть и того в остатке 52000грн, думаю можно нанять бухгалтера, который тупо буде 4000 платежек по шаблонам менять вместо одного файлика...

тут надо нанимать 10 бухгалтеров на 1 день, чтобы они за 1 день выплатили всем зарплату
Во первых з/п выплачивается не за один день на это дается 7, во-вторых сделать экспорт платежек из 1С можно точно так же как и экспорт з/п ведомостей было бы желание, а за сэкономленные деньги это сделать можно и думаю, оно стоит того, если такая необходимость есть. Если же есть 20-30 сотрудников, которые хотят получать з/п на свою карту вне з/п проекта, то нет необходимости что либо переделывать и для среднего, а даже и для начального уровня бухгалтера это сделать не сложно через шаблоны и экономия на лицо даже на одной такой выплате. Конечно, если бух. в доле с банком, то он будет препятствовать всеми силами.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:00

  ol_zy написав:... Конечно, если бух. в доле с банком, то он будет препятствовать всеми силами.

Дык вам же и говорится, что это почти всегда реальная причина.
Банк мотивирует казначея/финдира/главбуха плюшками, которые ему не хочется терять из-за какого-то умника.
Поэтому подобные прецеденты давятся в зародыше в таких раскладах.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:58

  curiousobro написав:
  ol_zy написав:... Конечно, если бух. в доле с банком, то он будет препятствовать всеми силами.

Дык вам же и говорится, что это почти всегда реальная причина.
Банк мотивирует казначея/финдира/главбуха плюшками, которые ему не хочется терять из-за какого-то умника.
Поэтому подобные прецеденты давятся в зародыше в таких раскладах.

Просто давятся на форуме теми, кто был бы и не против получать з/п на свою карту. Но так и следует говорить у меня на предприятии из-за взяток бух ставит палки в колеса, а не рассказывать сказки, что это так сложно, что практически не возможно. Но стоит дир-ру рассказать про плюсы з/п на карту вне з.п. проекта и если он не в доле, а заинтересован в прибыли для своего предприятия (а в основном это так), то вот тот бух, что категорически против, может и без работы остаться.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 15:27

  ol_zy написав:
  curiousobro написав:
  ol_zy написав:... Конечно, если бух. в доле с банком, то он будет препятствовать всеми силами.

Дык вам же и говорится, что это почти всегда реальная причина.
Банк мотивирует казначея/финдира/главбуха плюшками, которые ему не хочется терять из-за какого-то умника.
Поэтому подобные прецеденты давятся в зародыше в таких раскладах.

Просто давятся на форуме теми, кто был бы и не против получать з/п на свою карту. Но так и следует говорить у меня на предприятии из-за взяток бух ставит палки в колеса, а не рассказывать сказки, что это так сложно, что практически не возможно. Но стоит дир-ру рассказать про плюсы з/п на карту вне з.п. проекта и если он не в доле, а заинтересован в прибыли для своего предприятия (а в основном это так), то вот тот бух, что категорически против, может и без работы остаться.


А как вам такая причина (совершенно реальная):
банк: Заведете ЗП проект к вам? Мы вам кредитную линию на 100500 хулионов и руководству платиновые карты с очуенными плюшками.
топы: АГА!
И тут ты такой: закон! я хочу! выгода 5-100 грн на мне одном! этот банк унылое амно, в вот там очуенно классный банк :)

Жду предполагаемую реакцию топов :)
А вообще каждый решает сам. Просто пытаемся сказать что мир не чернобелый, бывают 50 оттенков же
curiousobro
 
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