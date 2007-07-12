Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:50

J написав: ol_zy написав: экономия на потерях по тратах на з.п. довольно существенна. 4000*4000*0,004 = 64000грн заплатить банку в месяц за 4000 минималок при 0,4%, 4000 платежек пусть по 3грн = 12000грн (хотя есть пакеты с безлимитом платежек) но пусть и того в остатке 52000грн, думаю можно нанять бухгалтера, который тупо буде 4000 платежек по шаблонам менять вместо одного файлика... экономия на потерях по тратах на з.п. довольно существенна. 4000*4000*0,004 = 64000грн заплатить банку в месяц за 4000 минималок при 0,4%, 4000 платежек пусть по 3грн = 12000грн (хотя есть пакеты с безлимитом платежек) но пусть и того в остатке 52000грн, думаю можно нанять бухгалтера, который тупо буде 4000 платежек по шаблонам менять вместо одного файлика...

тут надо нанимать 10 бухгалтеров на 1 день, чтобы они за 1 день выплатили всем зарплату тут надо нанимать 10 бухгалтеров на 1 день, чтобы они за 1 день выплатили всем зарплату

Во первых з/п выплачивается не за один день на это дается 7, во-вторых сделать экспорт платежек из 1С можно точно так же как и экспорт з/п ведомостей было бы желание, а за сэкономленные деньги это сделать можно и думаю, оно стоит того, если такая необходимость есть. Если же есть 20-30 сотрудников, которые хотят получать з/п на свою карту вне з/п проекта, то нет необходимости что либо переделывать и для среднего, а даже и для начального уровня бухгалтера это сделать не сложно через шаблоны и экономия на лицо даже на одной такой выплате. Конечно, если бух. в доле с банком, то он будет препятствовать всеми силами.