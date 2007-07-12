Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:50

curiousobro



поэтому поводу было хорошо отвечено ранее ... будь я начальником и тут бы появился такой умник с таким заявлением - я бы заявление его удовлетворил - но он бы у меня потом срать по служебной записке ходил бы и упаси господи на минуту опоздать или уйти раньше ему. нет никаких проблем обеспечить абсолютно бесплатный перевод с зарплатной карты на ту карту на которую хочешь, поэтому такая принципиальность это или полнейшая некомпетентность (человек не знает как это сделать) или тупо баранья упертость - мне вот это право гарантировано Законом вот тварь я дрожащая хочу вот сюда получать зарплату ... ну или этот человек такой себе совсем незаменимый, что имеет возможность потроллить руководство. У нас люди доробольно пишут заявление на неоплачиваемый отпуск, добровольно просят снизить им зарплату и перевести на с1 ставки на 0,75/0,5/0,25 и .тп. и всё это доровольно - хотя все понимают что ту никакой доровольности нет, т.к. они понимают, что ненапишут завтра же найдут сто причин по которой уволить на абсолюьно законных основаниях, названных выше - опознал, ушел раньше, был на перерыве на минуту дольше.

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