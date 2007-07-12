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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:21
ol_zy написав:
экономия на потерях по тратах на з.п. довольно существенна. 4000*4000*0,004 = 64000грн заплатить банку в месяц за 4000 минималок при 0,4%, 4000 платежек пусть по 3грн = 12000грн (хотя есть пакеты с безлимитом платежек) но пусть и того в остатке 52000грн, думаю можно нанять бухгалтера, который тупо буде 4000 платежек по шаблонам менять вместо одного файлика...
тут надо нанимать 10 бухгалтеров на 1 день, чтобы они за 1 день выплатили всем зарплату
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:50
J написав: ol_zy написав:
экономия на потерях по тратах на з.п. довольно существенна. 4000*4000*0,004 = 64000грн заплатить банку в месяц за 4000 минималок при 0,4%, 4000 платежек пусть по 3грн = 12000грн (хотя есть пакеты с безлимитом платежек) но пусть и того в остатке 52000грн, думаю можно нанять бухгалтера, который тупо буде 4000 платежек по шаблонам менять вместо одного файлика...
тут надо нанимать 10 бухгалтеров на 1 день, чтобы они за 1 день выплатили всем зарплату
Во первых з/п выплачивается не за один день на это дается 7, во-вторых сделать экспорт платежек из 1С можно точно так же как и экспорт з/п ведомостей было бы желание, а за сэкономленные деньги это сделать можно и думаю, оно стоит того, если такая необходимость есть. Если же есть 20-30 сотрудников, которые хотят получать з/п на свою карту вне з/п проекта, то нет необходимости что либо переделывать и для среднего, а даже и для начального уровня бухгалтера это сделать не сложно через шаблоны и экономия на лицо даже на одной такой выплате. Конечно, если бух. в доле с банком, то он будет препятствовать всеми силами.
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ol_zy
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:00
ol_zy написав:
... Конечно, если бух. в доле с банком, то он будет препятствовать всеми силами.
Дык вам же и говорится, что это почти всегда реальная причина.
Банк мотивирует казначея/финдира/главбуха плюшками, которые ему не хочется терять из-за какого-то умника.
Поэтому подобные прецеденты давятся в зародыше в таких раскладах.
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curiousobro
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:58
curiousobro написав: ol_zy написав:
... Конечно, если бух. в доле с банком, то он будет препятствовать всеми силами.
Дык вам же и говорится, что это почти всегда реальная причина.
Банк мотивирует казначея/финдира/главбуха плюшками, которые ему не хочется терять из-за какого-то умника.
Поэтому подобные прецеденты давятся в зародыше в таких раскладах.
Просто давятся на форуме теми, кто был бы и не против получать з/п на свою карту. Но так и следует говорить у меня на предприятии из-за взяток бух ставит палки в колеса, а не рассказывать сказки, что это так сложно, что практически не возможно. Но стоит дир-ру рассказать про плюсы з/п на карту вне з.п. проекта и если он не в доле, а заинтересован в прибыли для своего предприятия (а в основном это так), то вот тот бух, что категорически против, может и без работы остаться.
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ol_zy
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 15:27
ol_zy написав: curiousobro написав: ol_zy написав:
... Конечно, если бух. в доле с банком, то он будет препятствовать всеми силами.
Дык вам же и говорится, что это почти всегда реальная причина.
Банк мотивирует казначея/финдира/главбуха плюшками, которые ему не хочется терять из-за какого-то умника.
Поэтому подобные прецеденты давятся в зародыше в таких раскладах.
Просто давятся на форуме теми, кто был бы и не против получать з/п на свою карту. Но так и следует говорить у меня на предприятии из-за взяток бух ставит палки в колеса, а не рассказывать сказки, что это так сложно, что практически не возможно. Но стоит дир-ру рассказать про плюсы з/п на карту вне з.п. проекта и если он не в доле, а заинтересован в прибыли для своего предприятия (а в основном это так), то вот тот бух, что категорически против, может и без работы остаться.
А как вам такая причина (совершенно реальная):
банк: Заведете ЗП проект к вам? Мы вам кредитную линию на 100500 хулионов и руководству платиновые карты с очуенными плюшками.
топы: АГА!
И тут ты такой: закон! я хочу! выгода 5-100 грн на мне одном! этот банк унылое амно, в вот там очуенно классный банк
Жду предполагаемую реакцию топов
А вообще каждый решает сам. Просто пытаемся сказать что мир не чернобелый, бывают 50 оттенков же
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curiousobro
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:50
curiousobro
поэтому поводу было хорошо отвечено ранее ... будь я начальником и тут бы появился такой умник с таким заявлением - я бы заявление его удовлетворил - но он бы у меня потом срать по служебной записке ходил бы и упаси господи на минуту опоздать или уйти раньше ему. нет никаких проблем обеспечить абсолютно бесплатный перевод с зарплатной карты на ту карту на которую хочешь, поэтому такая принципиальность это или полнейшая некомпетентность (человек не знает как это сделать) или тупо баранья упертость - мне вот это право гарантировано Законом вот тварь я дрожащая хочу вот сюда получать зарплату ... ну или этот человек такой себе совсем незаменимый, что имеет возможность потроллить руководство. У нас люди доробольно пишут заявление на неоплачиваемый отпуск, добровольно просят снизить им зарплату и перевести на с1 ставки на 0,75/0,5/0,25 и .тп. и всё это доровольно - хотя все понимают что ту никакой доровольности нет, т.к. они понимают, что ненапишут завтра же найдут сто причин по которой уволить на абсолюьно законных основаниях, названных выше - опознал, ушел раньше, был на перерыве на минуту дольше.
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:52
А ещё не везде з/а проекты оч дорогие. И УкрСибе они стоят копейки. Вот у аваля - да, дорого. Но как уже выше писали - там могут быть свои плюшки, не понятные смертному
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:55
И ещё.. предприятия с 4к сотрудников не работают по общим тарифам. Там все оч индивидуально
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 16:59
..может вы уже угомонитесь доказывать каждый свою правду ?)...ведь и одна точка зрения имеет право на жизнь как и другая....на каждом отдельно взятом предприятии может быть отношение к праву работника к выбору зарплатного банка у руководства может быть как и по закону так и по понятиям )... )
..почему каждый из вас не приемлет что может быть и так и этак...мне удивительно непонятно)
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