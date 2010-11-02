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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 579580581582>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:12

  WachtAmRhein написав:Умный бухгалтер пошлёт самонадеянного умника получать зарплату в кассу предприятия с задержкой 1-2 дня.

Никто нести дополнительных затрат на пересылку не будет.

А уж о том что при назначении платежа "зарплата" нужно принимающему банку объяснить когда и с каких счетов оплачены налоги почему-то никто не вспомнил.


Потому, что все умные с этим просто не соприкасаются. Но законы все читать мастаки.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:15

  deneg net написав:IMPRINTER
Какой конфликт? Из-за чего? Буху проблема номер счёта поменять? Я написал заяву на перевод зарплаты, так никто даже и не муркнул. Один раз перебили реквизиты, тыкнули сохранить и всё. Здесь ноль проблем.
А если руководство из-за такой мелочи будет возбухать, значит это работник, мягко говоря, овно.
Если это будет поводом для какого-то порицания, то грош цена такому работнику. Можно смело искать новую работу, ибо такому работнику до увольнения осталось совсем немного.
P.S. Больше всего меня удивляет плебейство. Неужели в нашей стране нет нормальных, самоуверенных людей? Неужели все такие бездарности, что бояться потерять работу? Просто ппц...


Любому нанятому работнику, до увольнения один шаг. Незаменимых специалистов нет. Даже в нынешней польско-огуречной ситуации.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:22

  deneg net написав:
  sens написав: Ответ на поверхности - большое АО не будет плодить реквизиты счастливых сотрудников , а имеет право и воспользуется переводом на Почту

Чоооо? Какое право? От куда у него такое право?
Нет у него такого права. Есть только обязанность платить туда, куда я скажу. Это положение закреплено в нескольких нормах права.
А вообще, после обсуждения этой темы, выводы не утешительные:
Народ у нас зашуганный, до сих пор костный и трусливый. Процветает @ополизство и плебейство. И плюс к тому абсолютно не знает своих прав и обязанностей. Ничего не поменялось с советских времён.
И с самое страшное, что наблюдается полное отсутствие специалистов. Ведь если человек реальный спец своего дела, та его НИКОГДА!!! ни один работодатель не уволит. Такому работнику всегда будут идти на встречу, и вопрос ЗАКОННОГО перевода зарплаты решат быстро и без шума.
Но, судя по постам, в нашей стране остались дилетанты не уверенные в себе. Конечно они боятся вякнуть, ибо таких уволить не жалко. Поэтому они прикрывают свою слабость и некомпетентность всякими отмазками, типа большое АО, это тяжело и т.п.
Тогда чего мы удивляемся, что нет хороших врачей, полицейских, работников банка и т.д. С такими работниками нам светит только деградация...


Когда увольняют одного суперспеца(авторитета на фирме типа из неприкасаемых), то все остальные тут же забиваются под лавку и уже ни у кого нет желания качать права. Проверенно опытным путём не один раз. Некоторые хозяева так делают переодически и весь коллектив шолковый.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:25

  curiousobro написав:
  v57 написав:я чуть о другом
что жизнь за окном отличается от теории

Дык и я том же :)
Он или не был на многих работах, что судит по одной.
Или очень ценный и незаменимый специалист.


И на кабинете у него надпись ПРЕЗИДЕНТ(какой-нибудь бакалеи или птицефабрики) таких сейчас много развелось.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:31

  ol_zy написав:
  curiousobro написав:
  ol_zy написав:... Конечно, если бух. в доле с банком, то он будет препятствовать всеми силами.

Дык вам же и говорится, что это почти всегда реальная причина.
Банк мотивирует казначея/финдира/главбуха плюшками, которые ему не хочется терять из-за какого-то умника.
Поэтому подобные прецеденты давятся в зародыше в таких раскладах.

Просто давятся на форуме теми, кто был бы и не против получать з/п на свою карту. Но так и следует говорить у меня на предприятии из-за взяток бух ставит палки в колеса, а не рассказывать сказки, что это так сложно, что практически не возможно. Но стоит дир-ру рассказать про плюсы з/п на карту вне з.п. проекта и если он не в доле, а заинтересован в прибыли для своего предприятия (а в основном это так), то вот тот бух, что категорически против, может и без работы остаться.


А бывает и директору(или хозяину бизнеса) плюшки дает в виде всяких платиновых и прочих карт всей семье кроме любимой кошки, с повышенным процентом на остаток и так далее. Но все эти плюшки при зп фирмы в одном банке. Не всё так просто как может показаться любому обывателю.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:34

  IMPRINTER написав:curiousobro

поэтому поводу было хорошо отвечено ранее ... будь я начальником и тут бы появился такой умник с таким заявлением - я бы заявление его удовлетворил - но он бы у меня потом срать по служебной записке ходил бы и упаси господи на минуту опоздать или уйти раньше ему. нет никаких проблем обеспечить абсолютно бесплатный перевод с зарплатной карты на ту карту на которую хочешь, поэтому такая принципиальность это или полнейшая некомпетентность (человек не знает как это сделать) или тупо баранья упертость - мне вот это право гарантировано Законом вот тварь я дрожащая хочу вот сюда получать зарплату ... ну или этот человек такой себе совсем незаменимый, что имеет возможность потроллить руководство. У нас люди доробольно пишут заявление на неоплачиваемый отпуск, добровольно просят снизить им зарплату и перевести на с1 ставки на 0,75/0,5/0,25 и .тп. и всё это доровольно - хотя все понимают что ту никакой доровольности нет, т.к. они понимают, что ненапишут завтра же найдут сто причин по которой уволить на абсолюьно законных основаниях, названных выше - опознал, ушел раньше, был на перерыве на минуту дольше.


Ещё можно добавить и получение материальной помощи (на бумаге). А по жизни её нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:45

  Stringer написав:Я не знаю кому я там обязан по этому закону, но если бы ко мне пришёл такой умник и сказал - плати мне отдельно зарплату на другой банк, он бы реально приходил на работу без опозданий, уходил бы со звонком, и какать ходил по письменному заявлению... нет, мне не жалко тех двух гривен за лишнюю платежку, но это показное проявление нелояльности к руководству. Тем более, если этот умник ещё и знает как беспроблемно и бесплатно он может эти деньги сам перевести куда пожелает

А зарплатные проекты бывают разные. В одной организации был зарплатный проект в ПУМБ (может и сейчас есть). Какие там условия для организации я не знаю, но клиентам (сотрудникам организации) было в один прекрасный момент сказано - обслуживание теперь пакетное и платное. Гривен 20 в месяц. И это далеко не для всех несущественная мелочь, тем более, что дело давно было. Да и сам факт того, что тебя просто поставили перед фактом, что ты теперь должен... Естественно, все сотрудники переползли на обслуживание в Приват (там тоже есть з/п проект, организация большая)
Другая организация. Банк захотел с предприятия за зарплатный проект тариф в 1% от выплачиваемых сумм (кстати, тот же ПУМБ). Естественно, был послан, а сотрудники пооткрывали обыкновенных личных приватовских "универсалок", у кого ещё не было, и зарплату бухгалтерия, со счета в этом же ПУМБе переводит по 2 гривны за платёж. Благо, абсолютное большинство знает, как расплачиваться картой, чтобы комиссий не платить. Особо упёртых из "старой гвардии" попросили открыть приватовские же КДВ, и переводят с компенсацией комиссии - их мизер, и в рамках общего фонда зарплаты там всё равно копейки получаются.
А вот какая выгода ПУМБу от такой политики - загадка. Так же, как загадка вообще выставлять какие-то тарифы за чисто внутреннюю и автоматическую обработку, да ещё и хуже, чем просто "с улицы".
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:00

Re: Райффайзен Банк Аваль

Вставлю и свои пять копеек :) Работал в компании, где сотрудников регистрировали как ФОПов, сотрудников было много (может около 500) и почти все ФОПы. В компании был наработанный ЗП проект для ФОПов в одном банке, в этом случае компания брала на себя все комиссии за обслуживание ФОПа, но можно было открыть счет и в другом банке, но комиссии по обслуживанию счета тогда берет на себя сотрудник, я лично выбрал второй вариант, и мне против и слова никто не сказал.
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:23

antey718
Это не компания, а шарашкина контора :|
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:27

  Vorlon написав:antey718
Это не компания, а шарашкина контора :|
это честный способ когда налог платит сам работник,а не предприятие и отчисления в пФ.
никому не верю
sens
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