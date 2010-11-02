Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:45

Stringer написав: Я не знаю кому я там обязан по этому закону, но если бы ко мне пришёл такой умник и сказал - плати мне отдельно зарплату на другой банк, он бы реально приходил на работу без опозданий, уходил бы со звонком, и какать ходил по письменному заявлению... нет, мне не жалко тех двух гривен за лишнюю платежку, но это показное проявление нелояльности к руководству. Тем более, если этот умник ещё и знает как беспроблемно и бесплатно он может эти деньги сам перевести куда пожелает Я не знаю кому я там обязан по этому закону, но если бы ко мне пришёл такой умник и сказал - плати мне отдельно зарплату на другой банк, он бы реально приходил на работу без опозданий, уходил бы со звонком, и какать ходил по письменному заявлению... нет, мне не жалко тех двух гривен за лишнюю платежку, но это показное проявление нелояльности к руководству. Тем более, если этот умник ещё и знает как беспроблемно и бесплатно он может эти деньги сам перевести куда пожелает

А зарплатные проекты бывают разные. В одной организации был зарплатный проект в ПУМБ (может и сейчас есть). Какие там условия для организации я не знаю, но клиентам (сотрудникам организации) было в один прекрасный момент сказано - обслуживание теперь пакетное и платное. Гривен 20 в месяц. И это далеко не для всех несущественная мелочь, тем более, что дело давно было. Да и сам факт того, что тебя просто поставили перед фактом, что ты теперь должен... Естественно, все сотрудники переползли на обслуживание в Приват (там тоже есть з/п проект, организация большая)Другая организация. Банк захотел с предприятия за зарплатный проект тариф в 1% от выплачиваемых сумм (кстати, тот же ПУМБ). Естественно, был послан, а сотрудники пооткрывали обыкновенных личных приватовских "универсалок", у кого ещё не было, и зарплату бухгалтерия, со счета в этом же ПУМБе переводит по 2 гривны за платёж. Благо, абсолютное большинство знает, как расплачиваться картой, чтобы комиссий не платить. Особо упёртых из "старой гвардии" попросили открыть приватовские же КДВ, и переводят с компенсацией комиссии - их мизер, и в рамках общего фонда зарплаты там всё равно копейки получаются.А вот какая выгода ПУМБу от такой политики - загадка. Так же, как загадка вообще выставлять какие-то тарифы за чисто внутреннюю и автоматическую обработку, да ещё и хуже, чем просто "с улицы".