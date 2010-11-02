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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 579580581582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:29

  Vorlon написав:antey718
Это не компания, а шарашкина контора :|

Похоже на отдел доставки одной конторы, в которую втавляют... штепсель :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 29 чер, 2018 21:32, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:31

Re: Райффайзен Банк Аваль

Собственно, напрягает обслуживание пакета. Ладно был сэп шаровой, а так либо 10*2 за выводы сэпами 10 транзакций, либо 36 грн/месяц.
В этом месяце кинул пару пополнений на телефон (сделали пока без комиссии, но мне не актуально, последние 12 лет телефон оплачивают за меня), остальные на моню по 100 грн отправил п2п. Но тоже может быть не нужно, если порежут КБ
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:32

Re: Райффайзен Банк Аваль

clientage написав:
  Vorlon написав:antey718
Это не компания, а шарашкина контора :|

Похоже на отдел доставки одной конторы, в которую втавляют... вилку :mrgreen:
Или любую ИТ фирму)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:35

  Vorlon написав:antey718
Это не компания, а шарашкина контора :|


Я не могу назвать шарашкиной компанию зарабатывающую миллионы долларов в год, а регистрация ФОПами лишь способ "оптимизации" налогообложения, это не секрет.
antey718
 
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