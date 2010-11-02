Похоже на отдел доставки одной конторы, в которую втавляют... штепсель
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:29
Похоже на отдел доставки одной конторы, в которую втавляют... штепсель
Востаннє редагувалось clientage в П'ят 29 чер, 2018 21:32, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:31
Re: Райффайзен Банк Аваль
Собственно, напрягает обслуживание пакета. Ладно был сэп шаровой, а так либо 10*2 за выводы сэпами 10 транзакций, либо 36 грн/месяц.
В этом месяце кинул пару пополнений на телефон (сделали пока без комиссии, но мне не актуально, последние 12 лет телефон оплачивают за меня), остальные на моню по 100 грн отправил п2п. Но тоже может быть не нужно, если порежут КБ
Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:32
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:35
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