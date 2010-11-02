|
|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:29
Vorlon написав:antey718
Это не компания, а шарашкина контора
Похоже на отдел доставки одной конторы, в которую втавляют... штепсель
Востаннє редагувалось clientage
в П'ят 29 чер, 2018 21:32, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24743
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1980 раз.
- Подякували: 2794 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:31
Собственно, напрягает обслуживание пакета. Ладно был сэп шаровой, а так либо 10*2 за выводы сэпами 10 транзакций, либо 36 грн/месяц.
В этом месяце кинул пару пополнений на телефон (сделали пока без комиссии, но мне не актуально, последние 12 лет телефон оплачивают за меня), остальные на моню по 100 грн отправил п2п. Но тоже может быть не нужно, если порежут КБ
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 151
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 чер, 2018 21:35
Vorlon написав:antey718
Это не компания, а шарашкина контора
Я не могу назвать шарашкиной компанию зарабатывающую миллионы долларов в год, а регистрация ФОПами лишь способ "оптимизации" налогообложения, это не секрет.
-
antey718
-
-
- Повідомлень: 145
- З нами з: 03.08.13
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:52
Ratatui написав: ol_zy написав: ol_zy написав:
... Конечно, если бух. в доле с банком, то он будет препятствовать всеми силами.
curiousobro написав:
Дык вам же и говорится, что это почти всегда реальная причина.
Банк мотивирует казначея/финдира/главбуха плюшками, которые ему не хочется терять из-за какого-то умника.
Поэтому подобные прецеденты давятся в зародыше в таких раскладах.
Просто давятся на форуме теми, кто был бы и не против получать з/п на свою карту. Но так и следует говорить у меня на предприятии из-за взяток бух ставит палки в колеса, а не рассказывать сказки, что это так сложно, что практически не возможно. Но стоит дир-ру рассказать про плюсы з/п на карту вне з.п. проекта и если он не в доле, а заинтересован в прибыли для своего предприятия (а в основном это так), то вот тот бух, что категорически против, может и без работы остаться.
А бывает и директору(или хозяину бизнеса) плюшки дает в виде всяких платиновых и прочих карт всей семье кроме любимой кошки, с повышенным процентом на остаток и так далее. Но все эти плюшки при зп фирмы в одном банке. Не всё так просто как может показаться любому обывателю.
дает и будет давать, никто же не говорит, что надо закрывать з.п. проект пусть висит при том что большинство будет продолжать получать з.п. через проект, а часть через платежки банк это не будет контролировать и плюшки так и останутся. Все гораздо проще чем вам кажется или вы себе накручиваете. Не, ну если у вас босс самодур с совковым подходом, то вам не повезло, был когда-то такой и у меня, но я не привык лебезить и изображать из себя тупого лишь бы не показаться ему умнее его. Половина сотрудников ушла чуть позже за мной... Естественно тогда речь шла не о з.п. проектах даже представить сложно, что из-за такого кого-то могут уволить, разве что дворника... Еще раз не следует качать права, достаточно предложить вариант и пояснить все + для предприятия от этого. Не предлагать всех перевести, а только вас.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 4434
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 29 чер, 2018 23:12
YaVI написав:А чи є на цій гілці практики, які змінювали тарифну модель своєї кредитки в АВАЛІ без закриття існуючої моделі ("Кредитна карта Word") та відкриття нової з меншим статусом ("Кредитна картка Базова" чи "Кредитна картка "Хочу-картка")?
Мне меняли несколько лет назад с МТС на прозору.
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2364
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|57412
|7372263
|
|
|7
|3164
|
|
|3507
|484164
|
П'ят 29 чер, 2018 20:01
ruvex
|