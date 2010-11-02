Додано: П'ят 29 чер, 2018 22:52

Ratatui написав: ol_zy написав: ol_zy написав: ... Конечно, если бух. в доле с банком, то он будет препятствовать всеми силами. ... Конечно, если бух. в доле с банком, то он будет препятствовать всеми силами. curiousobro написав: Дык вам же и говорится, что это почти всегда реальная причина.

Банк мотивирует казначея/финдира/главбуха плюшками, которые ему не хочется терять из-за какого-то умника.

Поэтому подобные прецеденты давятся в зародыше в таких раскладах. Дык вам же и говорится, что это почти всегда реальная причина.Банк мотивирует казначея/финдира/главбуха плюшками, которые ему не хочется терять из-за какого-то умника.Поэтому подобные прецеденты давятся в зародыше в таких раскладах.

Просто давятся на форуме теми, кто был бы и не против получать з/п на свою карту. Но так и следует говорить у меня на предприятии из-за взяток бух ставит палки в колеса, а не рассказывать сказки, что это так сложно, что практически не возможно. Но стоит дир-ру рассказать про плюсы з/п на карту вне з.п. проекта и если он не в доле, а заинтересован в прибыли для своего предприятия (а в основном это так), то вот тот бух, что категорически против, может и без работы остаться. Просто давятся на форуме теми, кто был бы и не против получать з/п на свою карту. Но так и следует говорить у меня на предприятии из-за взяток бух ставит палки в колеса, а не рассказывать сказки, что это так сложно, что практически не возможно. Но стоит дир-ру рассказать про плюсы з/п на карту вне з.п. проекта и если он не в доле, а заинтересован в прибыли для своего предприятия (а в основном это так), то вот тот бух, что категорически против, может и без работы остаться.

А бывает и директору(или хозяину бизнеса) плюшки дает в виде всяких платиновых и прочих карт всей семье кроме любимой кошки, с повышенным процентом на остаток и так далее. Но все эти плюшки при зп фирмы в одном банке. Не всё так просто как может показаться любому обывателю. А бывает и директору(или хозяину бизнеса) плюшки дает в виде всяких платиновых и прочих карт всей семье кроме любимой кошки, с повышенным процентом на остаток и так далее. Но все эти плюшки при зп фирмы в одном банке. Не всё так просто как может показаться любому обывателю.

дает и будет давать, никто же не говорит, что надо закрывать з.п. проект пусть висит при том что большинство будет продолжать получать з.п. через проект, а часть через платежки банк это не будет контролировать и плюшки так и останутся. Все гораздо проще чем вам кажется или вы себе накручиваете. Не, ну если у вас босс самодур с совковым подходом, то вам не повезло, был когда-то такой и у меня, но я не привык лебезить и изображать из себя тупого лишь бы не показаться ему умнее его. Половина сотрудников ушла чуть позже за мной... Естественно тогда речь шла не о з.п. проектах даже представить сложно, что из-за такого кого-то могут уволить, разве что дворника... Еще раз не следует качать права, достаточно предложить вариант и пояснить все + для предприятия от этого. Не предлагать всех перевести, а только вас.