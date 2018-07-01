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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 20:42
В этот раз на половину стерео и сделал лимит транзакций) просто там мин 100, а с нынешними категориям и процентами, будет лежать почти без дела.. хотя, раз уж теперь нет разницы со своих, или кредитных, то можно и в плюс накидать, а потом оттуда дальше..
А 20 и 36 то понятно, не большие деньги, просто не люблю платить за то, что в других местах дают бесплатно, и с лучшими условиями)
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Alex_ki
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Додано: Нед 01 лип, 2018 21:09
Ну это верно.
Если не лень бегать постоянно в поисках мест, где бесплтно.
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justit
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