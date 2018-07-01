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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 580581582583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:42

Re: Райффайзен Банк Аваль

В этот раз на половину стерео и сделал лимит транзакций) просто там мин 100, а с нынешними категориям и процентами, будет лежать почти без дела.. хотя, раз уж теперь нет разницы со своих, или кредитных, то можно и в плюс накидать, а потом оттуда дальше..
А 20 и 36 то понятно, не большие деньги, просто не люблю платить за то, что в других местах дают бесплатно, и с лучшими условиями)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:09

Re: Райффайзен Банк Аваль

Ну это верно.
Если не лень бегать постоянно в поисках мест, где бесплтно.
justit
 
Повідомлень: 4668
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  #<1 ... 580581582583
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