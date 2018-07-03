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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 580581582583

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 20:42

Re: Райффайзен Банк Аваль

В этот раз на половину стерео и сделал лимит транзакций) просто там мин 100, а с нынешними категориям и процентами, будет лежать почти без дела.. хотя, раз уж теперь нет разницы со своих, или кредитных, то можно и в плюс накидать, а потом оттуда дальше..
А 20 и 36 то понятно, не большие деньги, просто не люблю платить за то, что в других местах дают бесплатно, и с лучшими условиями)
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 21:09

Re: Райффайзен Банк Аваль

Ну это верно.
Если не лень бегать постоянно в поисках мест, где бесплтно.
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:15

Re: Райффайзен Банк Аваль

Оптимальному+ пока не вижу альтернативы. Где ещё анлим снятие в чужих банкоматах и карта Visa (по ним лимиты у врагов на порядок лучше)? Разве что КоКо. Но там вход платный, а тот что бесплатный - тот через дефекационное отверстие.
Alex_ki написав:В этот раз на половину стерео и сделал лимит транзакций) просто там мин 100, а с нынешними категориям и процентами, будет лежать почти без дела.. хотя, раз уж теперь нет разницы со своих, или кредитных, то можно и в плюс накидать, а потом оттуда дальше..
А 20 и 36 то понятно, не большие деньги, просто не люблю платить за то, что в других местах дают бесплатно, и с лучшими условиями)
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:48

Re: Райффайзен Банк Аваль

Ну, я ЗП с аваля на Коко и переношу) благо и зелёных тумб, и ибоксов достаточно
Alex_ki
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Повідомлень: 164
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:45

  cdj2 написав:Оптимальному+ пока не вижу альтернативы. Где ещё анлим снятие в чужих банкоматах и карта Visa (по ним лимиты у врагов на порядок лучше)? Разве что КоКо. Но там вход платный, а тот что бесплатный - тот через дефекационное отверстие.

Этот пакет под з.п. проэкт только?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 08:05

  Son of Sun написав:
  cdj2 написав:Оптимальному+ пока не вижу альтернативы. Где ещё анлим снятие в чужих банкоматах и карта Visa (по ним лимиты у врагов на порядок лучше)? Разве что КоКо. Но там вход платный, а тот что бесплатный - тот через дефекационное отверстие.

Этот пакет под з.п. проэкт только?

Да
iamdimon
 
Повідомлень: 42
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:04

Re: Райффайзен Банк Аваль

FUN картка для дітей та підлітків
https://www.aval.ua/personal/cards/quat/funcard/
iamdimon
 
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Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 11:59

  iamdimon написав:FUN картка для дітей та підлітків
https://www.aval.ua/personal/cards/quat/funcard/


карта для подрастающей свиноты !!!

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Правила Програми лояльності для дітей та підлітків «FUNкартка» розміщено в мобільному додатку «FUNкартка».

чую финмон анала удивится резкому росту навычок у дитишек в ближайшее время )
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IMPRINTER
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Повідомлень: 34472
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Подякував: 203 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:18

  IMPRINTER написав:
  iamdimon написав:FUN картка для дітей та підлітків
https://www.aval.ua/personal/cards/quat/funcard/


карта для подрастающей свиноты !!!

Програма лояльності

Поповнення мобільного телефону та електронні сертифікати iTunes, Google Play, AliExpress як винагорода за фінансові навички, творчість та покупки карткою.
Правила Програми лояльності для дітей та підлітків «FUNкартка» розміщено в мобільному додатку «FUNкартка».

чую финмон анала удивится резкому росту навычок у дитишек в ближайшее время )

:lol: :lol: :lol:
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлень: 535
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