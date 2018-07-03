|
|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лип, 2018 20:42
В этот раз на половину стерео и сделал лимит транзакций) просто там мин 100, а с нынешними категориям и процентами, будет лежать почти без дела.. хотя, раз уж теперь нет разницы со своих, или кредитных, то можно и в плюс накидать, а потом оттуда дальше..
А 20 и 36 то понятно, не большие деньги, просто не люблю платить за то, что в других местах дают бесплатно, и с лучшими условиями)
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 164
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лип, 2018 21:09
Ну это верно.
Если не лень бегать постоянно в поисках мест, где бесплтно.
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4669
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1376 раз.
- Подякували: 338 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:15
Оптимальному+ пока не вижу альтернативы. Где ещё анлим снятие в чужих банкоматах и карта Visa (по ним лимиты у врагов на порядок лучше)? Разве что КоКо. Но там вход платный, а тот что бесплатный - тот через дефекационное отверстие.
Alex_ki написав:В этот раз на половину стерео и сделал лимит транзакций) просто там мин 100, а с нынешними категориям и процентами, будет лежать почти без дела.. хотя, раз уж теперь нет разницы со своих, или кредитных, то можно и в плюс накидать, а потом оттуда дальше..
А 20 и 36 то понятно, не большие деньги, просто не люблю платить за то, что в других местах дают бесплатно, и с лучшими условиями)
Свинорыл 80lvl
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2371
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 227 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:48
Ну, я ЗП с аваля на Коко и переношу) благо и зелёных тумб, и ибоксов достаточно
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 164
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лип, 2018 17:45
cdj2 написав:
Оптимальному+ пока не вижу альтернативы. Где ещё анлим снятие в чужих банкоматах и карта Visa (по ним лимиты у врагов на порядок лучше)? Разве что КоКо. Но там вход платный, а тот что бесплатный - тот через дефекационное отверстие.
Этот пакет под з.п. проэкт только?
-
Son of Sun
-
-
- Повідомлень: 189
- З нами з: 25.04.14
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лип, 2018 08:05
Son of Sun написав: cdj2 написав:
Оптимальному+ пока не вижу альтернативы. Где ещё анлим снятие в чужих банкоматах и карта Visa (по ним лимиты у врагов на порядок лучше)? Разве что КоКо. Но там вход платный, а тот что бесплатный - тот через дефекационное отверстие.
Этот пакет под з.п. проэкт только?
Да
-
iamdimon
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 01.04.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лип, 2018 11:04
-
iamdimon
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 01.04.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 04 лип, 2018 11:59
карта для подрастающей свиноты !!!Програма лояльностіПоповнення мобільного телефону
та електронні сертифікати iTunes, Google Play, AliExpress як винагорода за фінансові навички
, творчість та покупки карткою.
Правила Програми лояльності для дітей та підлітків «FUNкартка» розміщено в мобільному додатку «FUNкартка».
чую финмон анала удивится резкому росту навычок у дитишек в ближайшее время )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34472
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 5474 раз.
-
- Профіль
-
9
3
2
Додано: Сер 04 лип, 2018 13:18
IMPRINTER написав:
карта для подрастающей свиноты !!!Програма лояльностіПоповнення мобільного телефону
та електронні сертифікати iTunes, Google Play, AliExpress як винагорода за фінансові навички
, творчість та покупки карткою.
Правила Програми лояльності для дітей та підлітків «FUNкартка» розміщено в мобільному додатку «FUNкартка».
чую финмон анала удивится резкому росту навычок у дитишек в ближайшее время )
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
-
_Slava_
-
-
- Повідомлень: 535
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|57558
|7389752
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5402
|1299653
|
|
|31094
|3858802
|
|