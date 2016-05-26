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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 581582583584

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:32

_Slava_

так там начисляют 1 балла за 1 операцию независимо от суммы ...
1 балл = 1 грн. ...
пополняем на 1 коп. мобильный получаем 10 000 % кешбека ...
но ограничение = 60 бонусируемых операций в месяц )

неплохой старт для юной свиноты в качестве обучающей процедуры - дети должны понимать, как правильно свинячить ... я бы даже там в правилах прописал, что ребенок должен научиться писать объяснительные для финмона - типа написать депо-версию объяснительной ... уважаемый дядя аполлоныч, я не террорист, а свинорыл - иди нах
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IMPRINTER
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Повідомлень: 34476
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:39

Re: Райффайзен Банк Аваль

  IMPRINTER написав:я не террорист, а свинорыл - иди нах

ну да, научиться творчески подходить к аргументации своих действий, однозначно давать финобоснование необходимости пополняшек
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:51

  IMPRINTER написав:_Slava_

так там начисляют 1 балла за 1 операцию независимо от суммы ...
1 балл = 1 грн. ...
пополняем на 1 коп. мобильный получаем 10 000 % кешбека ...
но ограничение = 60 бонусируемых операций в месяц )

неплохой старт для юной свиноты в качестве обучающей процедуры - дети должны понимать, как правильно свинячить ... я бы даже там в правилах прописал, что ребенок должен научиться писать объяснительные для финмона - типа написать депо-версию объяснительной ... уважаемый дядя аполлоныч, я не террорист, а свинорыл - иди нах

:lol:
Жжете
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 13:53

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:творчість

Отето мысль ! :lol:

ПС. Надоело из старых шаблонов выЧОркувать знак №. Он в новом ИБ стал вдруХ под запретом :evil:

так і старий ІБ не транслював цей знак (як і інші спец.символи в призначенні платежу).
Платіж звичайно пропускали, але кожного разу інформували, що спец.символи будуть видалені.)
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:05

анал конечно повеселил этой картой )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлень: 34476
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 14:45

  IMPRINTER написав:анал конечно повеселил этой картой )

Так и называется Fun картка, все логично)))
iamdimon
 
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