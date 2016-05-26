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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 лип, 2018 13:32
_Slava_
так там начисляют 1 балла за 1 операцию независимо от суммы ...
1 балл = 1 грн. ...
пополняем на 1 коп. мобильный получаем 10 000 % кешбека ...
но ограничение = 60 бонусируемых операций в месяц )
неплохой старт для юной свиноты в качестве обучающей процедуры - дети должны понимать, как правильно свинячить ... я бы даже там в правилах прописал, что ребенок должен научиться писать объяснительные для финмона - типа написать депо-версию объяснительной ... уважаемый дядя аполлоныч, я не террорист, а свинорыл - иди нах
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IMPRINTER
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:39
IMPRINTER написав:
я не террорист, а свинорыл - иди нах
ну да, научиться творчески подходить к аргументации своих действий, однозначно давать финобоснование необходимости пополняшек
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:51
IMPRINTER написав:_Slava_
так там начисляют 1 балла за 1 операцию независимо от суммы ...
1 балл = 1 грн. ...
пополняем на 1 коп. мобильный получаем 10 000 % кешбека ...
но ограничение = 60 бонусируемых операций в месяц )
неплохой старт для юной свиноты в качестве обучающей процедуры - дети должны понимать, как правильно свинячить ... я бы даже там в правилах прописал, что ребенок должен научиться писать объяснительные для финмона - типа написать депо-версию объяснительной ... уважаемый дядя аполлоныч, я не террорист, а свинорыл - иди нах
Жжете
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
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_Slava_
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Додано: Сер 04 лип, 2018 13:53
clientage написав: IMPRINTER написав:
творчість
Отето мысль !
ПС. Надоело из старых шаблонов выЧОркувать знак №
. Он в новом ИБ стал вдруХ под запретом
так і старий ІБ не транслював цей знак (як і інші спец.символи в призначенні платежу).
Платіж звичайно пропускали, але кожного разу інформували, що спец.символи будуть видалені.)
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YaVI
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Додано: Сер 04 лип, 2018 14:05
анал конечно повеселил этой картой )
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IMPRINTER
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Додано: Сер 04 лип, 2018 14:45
IMPRINTER написав:
анал конечно повеселил этой картой )
Так и называется Fun картка, все логично)))
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iamdimon
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