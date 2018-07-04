Додано: Сер 04 лип, 2018 13:32

_Slava_



так там начисляют 1 балла за 1 операцию независимо от суммы ...

1 балл = 1 грн. ...

пополняем на 1 коп. мобильный получаем 10 000 % кешбека ...

но ограничение = 60 бонусируемых операций в месяц )



неплохой старт для юной свиноты в качестве обучающей процедуры - дети должны понимать, как правильно свинячить ... я бы даже там в правилах прописал, что ребенок должен научиться писать объяснительные для финмона - типа написать депо-версию объяснительной ... уважаемый дядя аполлоныч, я не террорист, а свинорыл - иди нах

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