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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 582583584585

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 07:45

  Інкогніто написав:Сегодня 3 яйца купил, пока меньше стесняюсь :)

чоловік своїй жінці -
"Жирувать так жирувать-бий в борщ ціле яйце" :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлень: 2428
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:19

Re: Райффайзен Банк Аваль

Інкогніто написав:Сегодня 3 яйца купил, пока меньше стесняюсь :)
А они ещё и лимит минимальной суммы поставили
Несколько раз пробовал заплатить до 1 грн (при закупке в фуршете за баллы надо несколько копеек доплатить) -отбивает, неверная сумма
Alex_ki
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