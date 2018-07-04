чоловік своїй жінці -
"Жирувать так жирувать-бий в борщ ціле яйце"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 07:45
чоловік своїй жінці -
"Жирувать так жирувать-бий в борщ ціле яйце"
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 05 лип, 2018 08:19
Re: Райффайзен Банк Аваль
А они ещё и лимит минимальной суммы поставили
Несколько раз пробовал заплатить до 1 грн (при закупке в фуршете за баллы надо несколько копеек доплатить) -отбивает, неверная сумма
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