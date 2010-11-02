чоловік своїй жінці -
"Жирувать так жирувать-бий в борщ ціле яйце"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 07:45
чоловік своїй жінці -
"Жирувать так жирувать-бий в борщ ціле яйце"
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 05 лип, 2018 08:19
Re: Райффайзен Банк Аваль
А они ещё и лимит минимальной суммы поставили
Несколько раз пробовал заплатить до 1 грн (при закупке в фуршете за баллы надо несколько копеек доплатить) -отбивает, неверная сумма
Додано: Чет 05 лип, 2018 11:24
господа, надо отправить одной суммой более 28 к .. раньше, чтоб избегать процедуру подтверждения по телефону - дробил.
как это происходит?
я создал платеж, подтвердил смс как обычно - дальше что?
звонит какая то курица?
как быстро звонит?
какие вопросы задает?
спс
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Додано: Чет 05 лип, 2018 11:39
+2..3 мин
спрашивает: эт вы платите?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 05 лип, 2018 15:23
IMPRINTER и 20 минут можно ожидать...а сделаете платеж в не опервремя - то звонок будет утром . сумма около 32т без подтверждения
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Додано: Чет 05 лип, 2018 15:41
вроде по талмуду 28 без подтверждения
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Додано: Чет 05 лип, 2018 16:17
Re: Райффайзен Банк Аваль
Щось сьогодні довго відправляють...
Уже більше півгодини "в обробці".
До речі питання про комісію.
При проведенні операції - пише комісія 2грн, але в виписці її не бачу (для операції, що вже пройшла).
В когось видно?
Додано: Чет 05 лип, 2018 16:19
ее наверное на сл. день отображают в выписке
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