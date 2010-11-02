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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 582583584585

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 07:45

  Інкогніто написав:Сегодня 3 яйца купил, пока меньше стесняюсь :)

чоловік своїй жінці -
"Жирувать так жирувать-бий в борщ ціле яйце" :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 08:19

Re: Райффайзен Банк Аваль

Інкогніто написав:Сегодня 3 яйца купил, пока меньше стесняюсь :)
А они ещё и лимит минимальной суммы поставили
Несколько раз пробовал заплатить до 1 грн (при закупке в фуршете за баллы надо несколько копеек доплатить) -отбивает, неверная сумма
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:24

господа, надо отправить одной суммой более 28 к .. раньше, чтоб избегать процедуру подтверждения по телефону - дробил.
как это происходит?
я создал платеж, подтвердил смс как обычно - дальше что?
звонит какая то курица?
как быстро звонит?
какие вопросы задает?
спс
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 11:39

  IMPRINTER написав:господа, надо отправить одной суммой более 28 к .. раньше, чтоб избегать процедуру подтверждения по телефону - дробил.
как это происходит?
я создал платеж, подтвердил смс как обычно - дальше что?
звонит какая то курица?
как быстро звонит?
какие вопросы задает?
спс

+2..3 мин
спрашивает: эт вы платите? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 15:23

IMPRINTER и 20 минут можно ожидать...а сделаете платеж в не опервремя - то звонок будет утром . сумма около 32т без подтверждения
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 15:41

  -VICTOR- написав:IMPRINTER и 20 минут можно ожидать...а сделаете платеж в не опервремя - то звонок будет утром . сумма около 32т без подтверждения


вроде по талмуду 28 без подтверждения

Зображення
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:17

Re: Райффайзен Банк Аваль

Щось сьогодні довго відправляють...
Уже більше півгодини "в обробці".

До речі питання про комісію.
При проведенні операції - пише комісія 2грн, але в виписці її не бачу (для операції, що вже пройшла).
В когось видно?
bor
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 16:19

  bor написав:Щось сьогодні довго відправляють...
Уже більше півгодини "в обробці".

До речі питання про комісію.
При проведенні операції - пише комісія 2грн, але в виписці її не бачу (для операції, що вже пройшла).
В когось видно?


ее наверное на сл. день отображают в выписке
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IMPRINTER
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