Додано: Чет 05 лип, 2018 11:24

господа, надо отправить одной суммой более 28 к .. раньше, чтоб избегать процедуру подтверждения по телефону - дробил.

как это происходит?

я создал платеж, подтвердил смс как обычно - дальше что?

звонит какая то курица?

как быстро звонит?

какие вопросы задает?

спс

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