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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:05
Как-то платил шарику до 10 утра, думал час-два уже дошли, так звонили после 13:00.
IMPRINTER написав:господа, надо отправить одной суммой более 28 к .. раньше, чтоб избегать процедуру подтверждения по телефону - дробил.
как это происходит?
я создал платеж, подтвердил смс как обычно - дальше что?
звонит какая то курица?
как быстро звонит?
какие вопросы задает?
спс
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Додано: Суб 07 лип, 2018 12:03
AlexKa написав:
Зравствуйте. Кто подскажет как отключить смс в банкинге.
Никак. Звоните в информационный центр.
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Додано: Суб 07 лип, 2018 12:05
bor написав:
Щось сьогодні довго відправляють...
Уже більше півгодини "в обробці".
До речі питання про комісію.
При проведенні операції - пише комісія 2грн, але в виписці її не бачу (для операції, що вже пройшла).
В когось видно?
Что Вы подразумеваете под операцией, "що вже пройшла"? Прошла по Райффайзен Онлайн или прошла по выписке? Если первое, то ищите ее в заблокированных суммах.
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Суб 07 лип, 2018 00:32
ol_zy
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