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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 583584585586

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:05

Re: Райффайзен Банк Аваль

Как-то платил шарику до 10 утра, думал час-два уже дошли, так звонили после 13:00.
IMPRINTER написав:господа, надо отправить одной суммой более 28 к .. раньше, чтоб избегать процедуру подтверждения по телефону - дробил.
как это происходит?
я создал платеж, подтвердил смс как обычно - дальше что?
звонит какая то курица?
как быстро звонит?
какие вопросы задает?
спс
Інкогніто
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Повідомлень: 1018
З нами з: 04.09.10
Подякував: 104 раз.
Подякували: 56 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 12:03

  AlexKa написав:Зравствуйте. Кто подскажет как отключить смс в банкинге.


Никак. Звоните в информационный центр.
i_ivanov_80
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Повідомлень: 191
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 12:05

  bor написав:Щось сьогодні довго відправляють...
Уже більше півгодини "в обробці".

До речі питання про комісію.
При проведенні операції - пише комісія 2грн, але в виписці її не бачу (для операції, що вже пройшла).
В когось видно?


Что Вы подразумеваете под операцией, "що вже пройшла"? Прошла по Райффайзен Онлайн или прошла по выписке? Если первое, то ищите ее в заблокированных суммах.
i_ivanov_80
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Повідомлень: 191
З нами з: 02.07.15
Подякував: 113 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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  #<1 ... 583584585586
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