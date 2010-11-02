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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 лип, 2018 07:05
Как-то платил шарику до 10 утра, думал час-два уже дошли, так звонили после 13:00.
IMPRINTER написав:господа, надо отправить одной суммой более 28 к .. раньше, чтоб избегать процедуру подтверждения по телефону - дробил.
как это происходит?
я создал платеж, подтвердил смс как обычно - дальше что?
звонит какая то курица?
как быстро звонит?
какие вопросы задает?
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Інкогніто
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Додано: Суб 07 лип, 2018 12:03
AlexKa написав:
Зравствуйте. Кто подскажет как отключить смс в банкинге.
Никак. Звоните в информационный центр.
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i_ivanov_80
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Додано: Суб 07 лип, 2018 12:05
bor написав:
Щось сьогодні довго відправляють...
Уже більше півгодини "в обробці".
До речі питання про комісію.
При проведенні операції - пише комісія 2грн, але в виписці її не бачу (для операції, що вже пройшла).
В когось видно?
Что Вы подразумеваете под операцией, "що вже пройшла"? Прошла по Райффайзен Онлайн или прошла по выписке? Если первое, то ищите ее в заблокированных суммах.
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i_ivanov_80
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Додано: Пон 09 лип, 2018 10:39
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по тарифам платежей для физ лица в EUR для текущего счёта
- открытие счёта - 100 грн
- входящий платёж - комиссии нет (?!)
- исходящий платёж - 0.75%, но не менее 20 и не более 400 EUR
- ежемесячная плата 1 EUR
есть ещё какие-то комисии ?
Спасибо
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baraka
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Додано: Пон 09 лип, 2018 11:23
baraka написав:
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по тарифам платежей для физ лица в EUR для текущего счёта
- открытие счёта - 100 грн
- входящий платёж - комиссии нет (?!)
- исходящий платёж - 0.75%, но не менее 20 и не более 400 EUR
- ежемесячная плата 1 EUR
есть ещё какие-то комисии ?
Спасибо
Снятие наличных - 1 %
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iamdimon
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Додано: Пон 09 лип, 2018 11:38
Опять "письмо счастья" пришло. На этот раз уже смснули. Мол, "вам надо явиться в отделение до 1.08". А иначе что, расстреляют?))
И это при том, что весной я там уже был и мне менеджер сказал, что "у вас счёт открыт после 1.07 и вас это не касается, последующие подобные сообщения можете игнорировать". На горячей линии сказали так: "если вам так сказал сотрудник, можете игнорировать. Программа просто шлёт их всем подряд". Что за бред у них там?
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Shustoff
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Додано: Вів 10 лип, 2018 14:01
Shustoff написав:
Опять "письмо счастья" пришло. На этот раз уже смснули. Мол, "вам надо явиться в отделение до 1.08". А иначе что, расстреляют?))
И это при том, что весной я там уже был и мне менеджер сказал, что "у вас счёт открыт после 1.07 и вас это не касается, последующие подобные сообщения можете игнорировать". На горячей линии сказали так: "если вам так сказал сотрудник, можете игнорировать. Программа просто шлёт их всем подряд". Что за бред у них там?
Чего хотят?
The future is not set
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Frei
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