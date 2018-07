Додано: Вів 10 лип, 2018 14:01

Shustoff написав: Опять "письмо счастья" пришло. На этот раз уже смснули. Мол, "вам надо явиться в отделение до 1.08". А иначе что, расстреляют?))

И это при том, что весной я там уже был и мне менеджер сказал, что "у вас счёт открыт после 1.07 и вас это не касается, последующие подобные сообщения можете игнорировать". На горячей линии сказали так: "если вам так сказал сотрудник, можете игнорировать. Программа просто шлёт их всем подряд". Что за бред у них там?



Чего хотят? Чего хотят?

