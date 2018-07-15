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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 584585586587

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:58

  -VICTOR- написав:подтвеждение платежа жду более 3 часов......ну что за долбанный ломбард ???
это не европейский банк -это забегаловка не желающая нормального сервиса клиенту - если бы этот "банк" был заинтересован в нормальном сервисе то либо бы у клиента была возможность самостоятельно позвонить и подтвердить платеж либо у него была бы возможность написанием заявления поднять планку платежей в инет-банкинге до нужной суммы с взятием на себя рисков о которых неустанно вещает гор.линия.... их лапшу уже некуда складывать....

СоСо лудчіший. :)
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  #<1 ... 584585586587
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