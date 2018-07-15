-VICTOR- написав:подтвеждение платежа жду более 3 часов......ну что за долбанный ломбард ???
это не европейский банк -это забегаловка не желающая нормального сервиса клиенту - если бы этот "банк" был заинтересован в нормальном сервисе то либо бы у клиента была возможность самостоятельно позвонить и подтвердить платеж либо у него была бы возможность написанием заявления поднять планку платежей в инет-банкинге до нужной суммы с взятием на себя рисков о которых неустанно вещает гор.линия.... их лапшу уже некуда складывать....
СоСо лудчіший.