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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:58
-VICTOR- написав:
подтвеждение платежа жду более 3 часов......ну что за долбанный ломбард ???
это не европейский банк -это забегаловка не желающая нормального сервиса клиенту - если бы этот "банк" был заинтересован в нормальном сервисе то либо бы у клиента была возможность самостоятельно позвонить и подтвердить платеж либо у него была бы возможность написанием заявления поднять планку платежей в инет-банкинге до нужной суммы с взятием на себя рисков о которых неустанно вещает гор.линия.... их лапшу уже некуда складывать....
СоСо лудчіший.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:25
4 години - підтвердження нема.....гумовий предмет а не банк
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-VICTOR-
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Додано: Пон 16 лип, 2018 15:28
-VICTOR- написав:
4 години - підтвердження нема.....гумовий предмет а не банк
а мож ушло и так ?
0800 шо говорит?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:48
clientage та где там -само.....позвонили наконец в 16.35 ...отправили .
лепечут о большой загруженности...(
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-VICTOR-
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:56
Нее, такой хоккей нам не нужен
Я,правда по утрам, до 8:00 отправляю большие СЭПы, а щас, в связи с введением комисс, токо они и останутся, как запасной вар-т. Мне отзванивались в течен 3..5мин
Но я таки порубил остатки на Унив-ом, из-за комис на СЭП стало неинтерестно
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 17 лип, 2018 00:38
Господа, заканчивается в этом месяце кредитка. Какие действия нужно совершить чтобы новую получить без лишних телодвижений и неожиданных нюансов, типа блокировки старой после подачи заявки на перевыпуск?
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 17 лип, 2018 08:44
WachtAmRhein написав:
Господа, заканчивается в этом месяце кредитка. Какие действия нужно совершить чтобы новую получить без лишних телодвижений и неожиданных нюансов, типа блокировки старой после подачи заявки на перевыпуск?
мені карту перевипускав сам банк без ніяких нагадувань та заявок.
Ви загляньте в онлайн-банк, може новий пластик там вже і відображається зі статусом "заблокована"
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YaVI
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