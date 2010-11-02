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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 584585586587

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:58

  -VICTOR- написав:подтвеждение платежа жду более 3 часов......ну что за долбанный ломбард ???
это не европейский банк -это забегаловка не желающая нормального сервиса клиенту - если бы этот "банк" был заинтересован в нормальном сервисе то либо бы у клиента была возможность самостоятельно позвонить и подтвердить платеж либо у него была бы возможность написанием заявления поднять планку платежей в инет-банкинге до нужной суммы с взятием на себя рисков о которых неустанно вещает гор.линия.... их лапшу уже некуда складывать....

СоСо лудчіший. :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:25

Re: Райффайзен Банк Аваль

4 години - підтвердження нема.....гумовий предмет а не банк
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:28

  -VICTOR- написав:4 години - підтвердження нема.....гумовий предмет а не банк

а мож ушло и так ?
0800 шо говорит?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:48

clientage та где там -само.....позвонили наконец в 16.35 ...отправили .
лепечут о большой загруженности...(
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:56

Нее, такой хоккей нам не нужен :(
Я,правда по утрам, до 8:00 отправляю большие СЭПы, а щас, в связи с введением комисс, токо они и останутся, как запасной вар-т. Мне отзванивались в течен 3..5мин
Но я таки порубил остатки на Унив-ом, из-за комис на СЭП стало неинтерестно :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 00:38

Господа, заканчивается в этом месяце кредитка. Какие действия нужно совершить чтобы новую получить без лишних телодвижений и неожиданных нюансов, типа блокировки старой после подачи заявки на перевыпуск?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 08:44

  WachtAmRhein написав:Господа, заканчивается в этом месяце кредитка. Какие действия нужно совершить чтобы новую получить без лишних телодвижений и неожиданных нюансов, типа блокировки старой после подачи заявки на перевыпуск?

мені карту перевипускав сам банк без ніяких нагадувань та заявок.
Ви загляньте в онлайн-банк, може новий пластик там вже і відображається зі статусом "заблокована"
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 19:32

Что-то странное с Валей происходит: 2 спам-СМС за 2 дня.
Зображення
Будучи клиентом Аваля я за 2 года получил от банка ровно 2 входящих сообщения: СМСки на свои дни рождения. Это всем клиентам такая мощная рекламная компания или только избранным?
Julio
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 20:48

Re: Райффайзен Банк Аваль

Видимо избранным, мне такого шикарного предложения депо не присылали
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 21:16

Re: Райффайзен Банк Аваль

Мені прислали тільки пропозицію по кредиту. А депозит під таку ставку видно посоромились попонувати :)
V9RFGEX Получите +50 грн.
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asp
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