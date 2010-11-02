-VICTOR- написав:подтвеждение платежа жду более 3 часов......ну что за долбанный ломбард ??? это не европейский банк -это забегаловка не желающая нормального сервиса клиенту - если бы этот "банк" был заинтересован в нормальном сервисе то либо бы у клиента была возможность самостоятельно позвонить и подтвердить платеж либо у него была бы возможность написанием заявления поднять планку платежей в инет-банкинге до нужной суммы с взятием на себя рисков о которых неустанно вещает гор.линия.... их лапшу уже некуда складывать....
СоСо лудчіший.
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Нее, такой хоккей нам не нужен Я,правда по утрам, до 8:00 отправляю большие СЭПы, а щас, в связи с введением комисс, токо они и останутся, как запасной вар-т. Мне отзванивались в течен 3..5мин Но я таки порубил остатки на Унив-ом, из-за комис на СЭП стало неинтерестно
Господа, заканчивается в этом месяце кредитка. Какие действия нужно совершить чтобы новую получить без лишних телодвижений и неожиданных нюансов, типа блокировки старой после подачи заявки на перевыпуск?
WachtAmRhein написав:Господа, заканчивается в этом месяце кредитка. Какие действия нужно совершить чтобы новую получить без лишних телодвижений и неожиданных нюансов, типа блокировки старой после подачи заявки на перевыпуск?
мені карту перевипускав сам банк без ніяких нагадувань та заявок. Ви загляньте в онлайн-банк, може новий пластик там вже і відображається зі статусом "заблокована"
Что-то странное с Валей происходит: 2 спам-СМС за 2 дня. Будучи клиентом Аваля я за 2 года получил от банка ровно 2 входящих сообщения: СМСки на свои дни рождения. Это всем клиентам такая мощная рекламная компания или только избранным?