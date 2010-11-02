RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 585586587588

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 633
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
148
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
127
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 633
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 06:21

Re: Райффайзен Банк Аваль

Верните федю с коммунальными!)))
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
Повідомлень: 2421
З нами з: 11.04.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 14:26

Кто тут говорил, что при отправке сэпа на большую сумму из банка перезванивают для подтверждения через 3-5 минут?
Я сегодня сформировал платеж на ~70 тыс. в 13:34, из банка перезвонили в 15:19. Итого время ожидания составило 1 час 45 минут. Грё***** час 45 минут, б****, Карл!
Julio
Аватар користувача
 
Повідомлень: 110
З нами з: 12.10.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:43

Julio это еще цветочки....3 !!! и более часов можно ожидать...и эти (цитата Лаврова) нехотят и не желают изменять процедуры , предлагал что бы клиент звонил самостоятельно ,проходил кастинг вопросов и подтвер
ждал или писал заявление в отделении и брал риски на себя . если уж они такие перепуганные как сами говорят ,на почве безопасности
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6826
З нами з: 15.08.12
Подякував: 368 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 585586587588
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, slasva, tarask і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3119, 3120, 3121
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
31207 3874237
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лип, 2018 14:25
J
Альфа-Банк 1 ... 5819, 5820, 5821
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
58209 7446672
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лип, 2018 13:44
Alfa_Bank
Банк Глобус 1 ... 361, 362, 363
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3621 496780
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лип, 2018 12:40
guntherhouse777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.